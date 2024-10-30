Войска РФ атакуют на Купянщине: в ВСУ назвали две "задачи" оккупантов

Враг пытается закрепиться в населенном пункте Кругляковка.

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Оккупанты пытаются закрепиться на левобережье Оскола - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Ключевые тезисы заявления Федоренко:

Враг пытается взять Кругляковку

Оккупанты намерены продвинуться к Купянску-Узловому

Форсировать Оскол россияне пока не будут

Российские оккупанты пытаются закрепиться в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области, но пока безуспешно.

Цель врага – зацепиться на левобережье Оскола, чтобы развить свое наступление до Купянска-Узлового. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

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"Бои идут сложные, ежедневно. Противник пытается закрепиться в населенном пункте Кругляковка, но по состоянию на сегодняшний день в полной мере ему это сделать не удалось. Силы обороны Украины эффективно внедряют противодействие. Потери противника объективно несоизмеримы с тем результатом, который он получает на поле боя", - сказал он в эфире Киев 24.

Какие "задачи" у войск РФ на Купянщине

Как утверждает военный, приоритет оккупантов – закрепиться на левобережье Оскола. Чтобы впоследствии развить успех и выйти на Купянск-Узловой.

"И только после того, как противник выполнит эту задачу, можно говорить о том, что они начнут подготовительную работу к форсированию реки Оскол. По состоянию на сегодняшний день эту задачу противнику выполнить в определенные сроки не удалось и, по моему убеждению, в ближайшей перспективе не удастся", - отметил военный.

В чем проблема форсирования Оскола

По мнению военнослужащего, природные особенности мешают форсированию реки.

"Река Оскол достаточно стремительная. В свое время, в 2022 году, во время Харьковской контрнаступательной операции Силы обороны ее форсировали и это было очень сложное испытание, учитывая то, что ты находишься под огневым воздействием врага, второе - стремительность реки. Но в то время была российская вражеская артиллерия и незначительным образом применялись "мавики", сбросы с беспилотных систем. А на сегодняшний день беспилотные системы существенно улучшились в своей номенклатуре и в качестве применения, что мы используем против врага. Поэтому форсировать Оскол для врага, по моему убеждению, на текущий момент не представляется возможным", - подчеркнул Юрий Федоренко.

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.



Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Купянск - одна из главных целей оккупантов / Инфографика: Главред

Что происходит на Купянском направлении – новости по теме:

Как ранее сообщал Главред, российские оккупанты, вероятно, рассекли группировку ВСУ в направлении Оскола на Купянщине на два плацдарма.

По словам депутата Харьковского городского совета Богдана Ткачука, обстановка остается сложной.

Оккупанты прорвались вблизи Купянска, Покровска и Угледара, считают аналитики американского Института изучения войны. По оценке специалистов, враг продвинулся на юго-восток от Купянска, в Колесниковке и на юго-западе от Кругляковки.

Войска РФ находятся в 2,5-3 км от Купянска, сказал мэр города Андрей Беседин. Вражеские силы достают до центральных районов Купянска. Ситуация достаточно сложная.

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