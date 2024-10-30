Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Войска РФ атакуют на Купянщине: в ВСУ назвали две "задачи" оккупантов

Андрей Ганчук
30 октября 2024, 12:02
197
Враг пытается закрепиться в населенном пункте Кругляковка.
Купянское направление, войска РФ
Оккупанты пытаются закрепиться на левобережье Оскола - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Ключевые тезисы заявления Федоренко:

  • Враг пытается взять Кругляковку
  • Оккупанты намерены продвинуться к Купянску-Узловому
  • Форсировать Оскол россияне пока не будут

Российские оккупанты пытаются закрепиться в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области, но пока безуспешно.

Цель врага – зацепиться на левобережье Оскола, чтобы развить свое наступление до Купянска-Узлового. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

видео дня

"Бои идут сложные, ежедневно. Противник пытается закрепиться в населенном пункте Кругляковка, но по состоянию на сегодняшний день в полной мере ему это сделать не удалось. Силы обороны Украины эффективно внедряют противодействие. Потери противника объективно несоизмеримы с тем результатом, который он получает на поле боя", - сказал он в эфире Киев 24.

Какие "задачи" у войск РФ на Купянщине

Как утверждает военный, приоритет оккупантов – закрепиться на левобережье Оскола. Чтобы впоследствии развить успех и выйти на Купянск-Узловой.

"И только после того, как противник выполнит эту задачу, можно говорить о том, что они начнут подготовительную работу к форсированию реки Оскол. По состоянию на сегодняшний день эту задачу противнику выполнить в определенные сроки не удалось и, по моему убеждению, в ближайшей перспективе не удастся", - отметил военный.

В чем проблема форсирования Оскола

По мнению военнослужащего, природные особенности мешают форсированию реки.

"Река Оскол достаточно стремительная. В свое время, в 2022 году, во время Харьковской контрнаступательной операции Силы обороны ее форсировали и это было очень сложное испытание, учитывая то, что ты находишься под огневым воздействием врага, второе - стремительность реки. Но в то время была российская вражеская артиллерия и незначительным образом применялись "мавики", сбросы с беспилотных систем. А на сегодняшний день беспилотные системы существенно улучшились в своей номенклатуре и в качестве применения, что мы используем против врага. Поэтому форсировать Оскол для врага, по моему убеждению, на текущий момент не представляется возможным", - подчеркнул Юрий Федоренко.

Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Купянск Инфографика
Купянск - одна из главных целей оккупантов / Инфографика: Главред

Что происходит на Купянском направлении – новости по теме:

Как ранее сообщал Главред, российские оккупанты, вероятно, рассекли группировку ВСУ в направлении Оскола на Купянщине на два плацдарма.

По словам депутата Харьковского городского совета Богдана Ткачука, обстановка остается сложной.

Оккупанты прорвались вблизи Купянска, Покровска и Угледара, считают аналитики американского Института изучения войны. По оценке специалистов, враг продвинулся на юго-восток от Купянска, в Колесниковке и на юго-западе от Кругляковки.

Войска РФ находятся в 2,5-3 км от Купянска, сказал мэр города Андрей Беседин. Вражеские силы достают до центральных районов Купянска. Ситуация достаточно сложная.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ войска России война России и Украины Купянское направление река Оскол Купянск-Узловой
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскритиковал нерешительность Запада относительно разрешения на удары по РФ

Зеленский раскритиковал нерешительность Запада относительно разрешения на удары по РФ

13:33Украина
"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

13:20Украина
Войска РФ атакуют на Купянщине: в ВСУ назвали две "задачи" оккупантов

Войска РФ атакуют на Купянщине: в ВСУ назвали две "задачи" оккупантов

12:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причина

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причина

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябре

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябре

Магия инициалов: что говорят о человеке первые буквы его имени

Магия инициалов: что говорят о человеке первые буквы его имени

Как заснуть за 2 минуты: эффективный и простой военный метод

Как заснуть за 2 минуты: эффективный и простой военный метод

Последние новости

13:40

"Куриное филе под шубкой": бомбический рецепт вкусного ужина

13:37

Украинская певица призналась в том, что хотела себя убить

13:33

Зеленский раскритиковал нерешительность Запада относительно разрешения на удары по РФ

13:30

Руслан Кравченко: Киевщина расширяет сеть ветеранских пространств для комплексной поддержки защитников

13:25

Почему горячие напитки в самолете могут быть опасными: эксперт назвал две причины

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
13:20

"Годен" по комиссии, а в военные части – не берут: что делать военнообязанному

13:02

Ситуация становится критической: генерал назвал два самых сложных направления фронта

12:36

Украина масштабировала удары беспилотников по военным целям в РФмнение

12:30

Как продлить отсрочку от мобилизации: разъяснение от адвоката

Реклама
12:15

Умерла звезда сериала "Друзья" - причина

12:10

Повторный штраф за неявку в ТЦК: адвокат предупредила, что ждет нарушителей

12:06

Секретный замысел Зеленского: предоставят ли ВСУ "Томагавки" сказал Снегирев

12:02

Войска РФ атакуют на Купянщине: в ВСУ назвали две "задачи" оккупантов

11:39

Как за 15 минут прочистить раковину - натуральное средствоВидео

11:20

Солдаты КНДР в 50 км от украинской границы: в СМИ раскрыли их количество

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - бесстыдный флирт, Обезьянам - слезы

11:10

Украинские десантники разгромили морпехов "элитной" бригады РФ на Курщине

11:09

Подружиться с другом Путина: в партии Шольца сделали странное заявление

11:01

Войска КНДР получат мощный удар: СМИ предупредили о "сюрпризе" от ВСУ

10:43

Враг пытается запутать ПВО Киева: спикер очертил тактику ударов РФ

Реклама
10:15

Оккупанты в ловушке: ВСУ продвигаются в Торецке, сработала новая тактика - Forbes

10:04

Почти невозможная семейная головоломка: только люди с высоким IQ могут ее решить

09:50

Оккупанты находятся в 3 км от Купянска: в ГВА прокомментировали ситуацию

09:44

Сон на животе или спине: что поза для сна может рассказать о личности человека

09:43

Не изменят: 4 cамых верных мужей по знаку Зодиака

09:27

Ведущий рассказал, как мать Тодоренко реагирует на хейт дочери-предательницыВидео

09:18

"Это иллюзия": Елена Зеленская рассказала, какой ее муж на самом деле

09:16

Карта Deep State онлайн за 30 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:11

"Ползучее" наступление РФ не останавливается: захвачены еще два населенных пункта

09:06

Путин совершил операцию во время ядерных учений РФ: что известно - ISW

08:38

Молчун Игорь Николаев показал свою таинственную 46-летнюю дочь - детали

08:20

Когда последний шанс насладиться теплом: синоптики порадовали погодой

08:10

Игра на опережение: почему NYT стало известно о "Томагавках"мнение

08:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 30 октября (обновляется)

07:50

Враг совершил воздушное нападение на Украину: сколько целей удалось сбить

07:37

Москву и Питер ждет холодная зима: как удары ВСУ обернутся последствиями для РФ

06:45

Масштабные взрывы в Киеве: в столице возникли пожары, есть пострадавшие - ГСЧСФото

06:10

"Обвал фронта": что важно знатьмнение

05:30

Где на картинке бриллиант: потерянную драгоценность за 7 секунд найдет только гений

05:00

Какой сегодня праздник 30 октября 2024: почему нельзя венчаться в этот день

Реклама
04:36

Гороскоп на завтра 31 октября: Весам - сумасшедший успех, Близнецам - большая удача

04:00

Водители могут запутаться: что означает дорожный знак с зачеркнутой буквой Е

03:30

Найди бабочку среди попугаев: довольно сложная головоломка для мегамозгов

03:00

РФ выбрала новую цель на Харьковщине: комбат об угрозе форсирования ОсколаВидео

02:35

Как заснуть за 2 минуты: эффективный и простой военный методВидео

02:00

"Вы ж мои дорогие": Алла Пугачева не выдержала и обратилась к россиянам - детали

01:30

"Хочу позавидовать": Тринчер ответила на слухи про роман с известным блогером

01:08

Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

00:30

Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

00:02

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять