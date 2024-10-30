Оккупанты находятся в 3 км от Купянска: в ГВА прокомментировали ситуацию

Враг давит по всей линии фронта, бросая большое количество живой силы и техники.

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Враг продвигается на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото УНИАН, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главные тезисы:

Оккупанты приближаются к городу Купянск

Российская армия имеет локальные успехи

Вражеское вооружение достигает центральных частей города

Российские оккупанты находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Еспресо.

По его словам, все вооружение оккупантов достигает центральных частей Купянска.

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"По географическому расположению Купянск является естественной фортификацией, два русла реки Оскол. Правобережье Купянска расположено на высоте, поэтому видно всю линию фронта от Двуречной до Сватово. Все вооружение врага достигает центральных частей города. Танк работает по территории населенных пунктов, поэтому ситуация крайне тяжелая", - подчеркнул начальник ГВА.

Он добавил, что оккупанты пытаются вытеснить украинских военных с позиций.

"Враг давит по всей линии фронта, бросая большое количество живой силы и техники. Оккупанты, к сожалению, имеют локальные успехи. Есть вопросы выхода к реке Оскол на определенных участках, а также подхода и близости к самому городу Купянск", - отметил Беседин.

Купянск / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, к югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", который отвечает за это направление, также говорит, что

Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

Что происходит на Купянском направлении - последние новости

Напомним, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко рассказывал, что Купянский район остается самым сложным участком. По его словам противнику поставили задачу в ближайшей перспективе выйти на левый берег реки Оскол, занять плацдарм, наращивать способности для выхода на Купянск-Узловой.

Как писал Главред, оккупанты пытались занять плацдарм на левобережье от Купянска, однако украинской армии удалось сбить темпы их атак, сказал Юрий Федоренко.

Недавно бойцы подразделения "Братство" Главного управления разведки Минобороны при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области.

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