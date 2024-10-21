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Оккупанты рассекли группировку ВСУ на два плацдарма: какая ситуация на Купянском направлении

Юлия Закрепа
21 октября 2024, 18:55обновлено 21 октября, 19:56
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Россияне пытаются прорваться и закрепиться за рекой Оскол, чтобы вытеснить ВСУ.
Оккупанты рассекли группировку ВСУ на два плацдарма: какая ситуация на Купянском направлении
Какая ситуация на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук рассказал, что российская оккупационная армия рассекла группировку наших войск в направлении реки Оскол на два плацдарма.

Ткачук также заявил о том, что на Купянском направлении ситуация очень сложная и нестабильная.

"Россияне уже рассекли по факту нашу группировку на два плацдарма, потому что то, что осталось до реки Оскол дойти, они пытаются, несут потери. Вчера, кажется, у них был штурм механизированный, они понесли потери, отступили, но продолжают эти накаты делать разными способами. Пытались прорваться к переправе через реку Оскол, потому что мосты там все сорваны, там просто стоят дамбы насыпные, трубы, дамбы. Вода поднялась, потому что дожди прошли, и они пытаются туда прорваться и закрепиться, скажем, на восточном берегу и дальше наши плацдармы штурмовать, выбивать нас на западный берег", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".

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Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - наступление РФ на Купянском направлении

Напомним, что Дмитрий Жмайло заявил о том, что россияне могут пойти в обход Купянска. Российские оккупанты будут пытаться продвинуться не к Осколу, а в направлении северного плацдарма - к Ковшаровке, Купянску-Узловому, Купянску, Песчаному и Петропавловке. Ситуация обостряется.

Стало известно, что ВСУ зачистили Кругляковку возле Купянска. Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе ГУР. Враг оказал сопротивление, пытался контратаковать, но потерпел поражение.

Олег Синегубов сообщил, что войска РФ уже были в 4 км от Купянска. Силы обороны уничтожают врага, а события разворачиваются быстро. В ОВА сообщили, что сейчас проводится эвакуация населения. Нужно обеспечить ВСУ условия для ведения эффективной обороны.

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