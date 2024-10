Оккупанты прорвались вблизи Купянска, Покровска и Угледара - ISW

Ключевые тезисы от ISW:

Аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупационные войска РФ 27 и 28 октября продолжали ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области вблизи Волчанска, но не продвинулись.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские оккупанты на севере Харьковской области имеют 3 основные задачи - захватить северную часть Волчанска и продвинуться к Тихому, восстановить контроль над Глубоким и наступать на Липцы. Также они пытаются "сжать" ВСУ на севере региона, чтобы отвлечь их от усилий в Курской области и на Купянском направлении, говорится в отчете ISW.

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись на юго-восток от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 27 и 28 октября, показывают, что войска РФ продвинулись в пределах Колесниковки и на юго-запад от Кругляковки.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в районе Песчаного и Степной Новоселовки, в населенном пункте Загрызово, к северо-западу от Стельмаховки, в направлении Тернов и в пределах Торского.

Российские оккупанты продолжали наступление в районе Кондрашовки, возле Синовки, Петропавловки, Первомайского, Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Лозовой и Вишневого, вблизи Грековки, Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Заречного, Тернов, Торского, возле Серебрянки и Григорьевки.

Ни российские, ни украинские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Северском направлении 28 октября.

28 октября российские оккупанты продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Войска РФ наступали под Часовым Яром, возле Орехово-Васильевки, Ступочек и Предтечино 27 и 28 октября.

28 октября российские захватчики наступали в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский "военкор 28 октября заявил, что путинские войска продвинулись в центре Торецка, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ атаковали под Торецком, вблизи Нью-Йорка, и возле Щербиновки 27 и 28 октября. В то же время 28 октября российский блогер заявил, что ВСУ совершили контратаку к северу от улицы Свердлова в Торецке.

Войска РФ недавно продвинулись на юго-восток от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 27 и 28 октября, показывают, что оккупанты продвинулись на север от Селидово, в центре Вишневого и вблизи Новодмитровки.

В Минобороны РФ 28 октября заявили о захвате н.п. Цукурино, но в ISW не нашли подтверждения.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.