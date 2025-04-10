У Мурата Налчаджиоглу новая пассия: найди 10 отличий с бывшей

Кратко:
- У Мурата Началджиоглу новая пассия - кто она
- Чем занимается новая барышня турецкого бизнесмена
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал свою новую пассию.
На своей странице в Instagram, он поделился новым роликом, где обнимает брюнетку атлетичного телосложения. Ее зовут Людмила Оверковская и она очень напоминает его предыдущую девушку - Анастасию.
На странице Оверковской написано, что она является амбассадором косметического бренда, который развивает в Украине Налчаджиоглу, а также сертифицированным тренером по фитнесу.
На ее странице много фото с тренировок и из тренажерного зала.
На видео, которым поделилась пара - они стоят на берегу моря и обнимаются.
Пользователи тут же отреагировали, написав, что Мурат слишком часто меняет женщин.
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Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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