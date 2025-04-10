У Мурата Налчаджиоглу новая пассия: найди 10 отличий с бывшей

Новая девушка не сильно отличается от старой.

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Новая любовь султана Мурата / Коллаж Главред, фото Instagram/overkovskaja

Кратко:

У Мурата Началджиоглу новая пассия - кто она

Чем занимается новая барышня турецкого бизнесмена

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал свою новую пассию.

На своей странице в Instagram, он поделился новым роликом, где обнимает брюнетку атлетичного телосложения. Ее зовут Людмила Оверковская и она очень напоминает его предыдущую девушку - Анастасию.

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Мурат Налчаджиоглу показал новую любовь / Фото Instagram/muratnalca

На странице Оверковской написано, что она является амбассадором косметического бренда, который развивает в Украине Налчаджиоглу, а также сертифицированным тренером по фитнесу.

Мурат Налчаджиоглу показал новую любовь / Фото Instagram/muratnalca

На ее странице много фото с тренировок и из тренажерного зала.

Мурат Налчаджиоглу показал новую любовь / Фото Instagram/muratnalca

Бывшая Мурата - Анастасия Фокси / Фото Instagram/anastasia_foxy2

На видео, которым поделилась пара - они стоят на берегу моря и обнимаются.

Пользователи тут же отреагировали, написав, что Мурат слишком часто меняет женщин.

Мурат Налчаджиоглу показал новую любовь / Фото Instagram/muratnalca

Новая весна - новая любовь / Фото Instagram/muratnalca

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Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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