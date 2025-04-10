Угроза "Майдана" в США, люди выходят на улицы против Трампа - чего ждать дальше

Ситуация в США напоминает предмайданный период в Украине, но давление граждан Штатов может заставить Трампа изменить свою политику, отметил Хара.

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Ситуация в США обостряется - сможет ли Трамп удержаться у власти / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, facebook.com/DonaldTrump

О чем сказал Хара:

Почему американцы выходят на протесты в США и может ли состояться "Майдан"

Могут ли протесты в США повлиять на политику Трампа

Сможет ли Трамп удержаться у власти до конца срока

Ситуация в Соединенных Штатах Америки становится все более напряженной - и не только на внутреннем, но и на международном уровне. Президентская политика Дональда Трампа вызвала волну протестов, которая охватила американские города. Причины недовольства граждан выходят далеко за пределы отдельных социальных или политических вопросов. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

Почему американцы выходят на протесты в США

По его словам, действия Дональда Трампа стали причиной масштабных протестов в США. Если раньше американцы выходили на улицы из-за отдельных вопросов, например, палестинского вопроса, то сейчас демонстрации вызваны целым комплексом внешнеполитических и экономических факторов.

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Аналитик добавил, что часть протестующих возмущена тем, что Трамп отвернулся от традиционных союзников, в частности Украины, - это обосновывается скорее ценностными соображениями. Другие же протестуют из-за экономических последствий его политики. Только за последние дни, по данным Wall Street Journal (7 апреля), рыночная стоимость потеряла 9,5 триллиона долларов.

"Понятно, что такие потери очень ощутимы для богачей, поскольку они вкладываются в акции, а рост фондового рынка делает их еще богаче. Но, вместе с тем, около 79% пенсионных фондов тоже вкладываются в акции, а это означает, что от пенсии людей, которые работали десятки лет, отняли значительную сумму, следовательно, они не получат того, на что рассчитывали", - сказал он.

Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Как пошлины Трампа влияют на граждан США

Кроме того, Хара указал на негативное влияние новых тарифов, введенных Трампом. В частности, инфляция выросла на 2,3%, и теперь среднестатистическое американское домохозяйство вынуждено тратить ежегодно на 3,8 тысячи долларов больше. Цены на одежду подскочили на 17%, а стоимость автомобилей выросла почти на 3 тысячи долларов. В целом ожидается, что экономический рост в 2025 году замедлится на 0,9%, что эквивалентно потерям в 160 миллиардов долларов ежегодно в перспективе нескольких лет.

Как отметил дипломат, действия Трампа негативно сказались на каждом американце. Даже Илон Маск, близкий к Трампу предприниматель и его неформальный советник, публично призывает остановить рост тарифов на китайские товары, поскольку его производственные мощности в значительной степени зависят от Китая.

"Все это говорит о том, что, если Трамп будет продолжать в том же духе, все больше и больше американцев будут выходить на улицы. То есть протестный потенциал будет увеличиваться, ведь Трамп не остановится. Особенно, если определенные цифры будут свидетельствовать о том, что период турбулентности пройдет, а затем ситуация стабилизируется", - указывает Хара.

Трамп повторяет политику Орбана

Дипломат подчеркнул, что в этом контексте важно понимать не только действия Трампа, но и идеологические основы его команды. Один из центральных элементов - концепция "смены режима", которую исповедует новый консервативный круг вокруг Трампа. Ее суть заключается в полном переформатировании американской республики так, чтобы закрепить консервативный курс и сделать его необратимым.

По словам Хары, такая модель напоминает политику Виктора Орбана в Венгрии. Во время пандемии Covid-19 Орбан ввел чрезвычайное положение, которое расширило его полномочия и сузило гражданские свободы - и это состояние продолжается даже в 2025 году, несмотря на завершение пандемии.

Что известно о Викторе Орбане / Инфографика: Главред

Экономические меры Трампа, в частности введение тарифов, дипломат считает частью той же стратегии. В США, по примеру Орбана, было введено особое положение, и тарифы вводятся указами президента, а не через решение Конгресса, как предусмотрено законодательством.

В США наступил предмайданный период

Александр Хара отметил, что ситуация в США сейчас напоминает предмайданный период в Украине.

"Как мы помним, у нас "Майдан" возник потому, что нельзя было ничего решить политическим путем - в парламенте, в дискуссии. Подобная ситуация сейчас у американцев. Но у них не было раньше такого опыта, поэтому им нужно время для того, чтобы увеличилось количество участников протестов, чтобы сформулировались конкретные требования - не просто об отмене тарифов, а требования, которые направлены уже против самого Трампа", - сказал он.

Трамп неоднократно заявлял о возможности использования вооруженных сил и национальной гвардии внутри страны - сначала для борьбы с мигрантами, а дальше - в зависимости от обстоятельств. Сам Трамп говорил, что готов стать "тираном на один день", и хотя республиканцы воспринимают это как шутку, демократы относятся к подобным заявлениям серьезно. Поэтому дипломат не исключает возможного применения силы - сначала со стороны полиции, а затем и Национальной гвардии.

"Надеюсь, что до этого не дойдет, потому что не хотелось бы видеть "майдан" в Соединенных Штатах. Но ситуация угрожающая. Ведь большинство республиканцев в Сенате и Палате представителей покорны Трампу. Пока лишь несколько республиканцев критикуют Трампа по определенным вопросам, но этого мало, чтобы что-то изменить в Конгрессе и ограничить безумные действия Трампа", - сказал Хара.

Могут ли протесты в США повлиять на политику Трампа

В то же время Хара предположил, что нынешняя волна протестов может заставить Трампа изменить подход и скорректировать свою политику. Хотя его сторонники ощутили финансовые потери, они все еще сохраняют доверие к нему.

"Демократы абсолютно правы, когда говорят, что в США сформировался культ личности - культ Трампа. Культ личности мы видели в Советском Союзе и можем увидеть сейчас в России и Северной Корее: там нет рационального восприятия, лидера там поддерживают, потому что он "самый умный и лучший". Поэтому трамписты считают фейком все то негативное, что сообщают о Трампе. Чрезвычайно рискованную внешнеэкономическую стратегию Трампа критикуют профессионалы, но трамписты это не слушают, и достучаться до них невозможно", - подчеркнул он.

Александр Хара обращает внимание на серьезные трудности внутри Демократической партии США. Из всего лагеря только Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес активно взаимодействуют с гражданами - ездят по стране, собирают большие аудитории и открыто критикуют политику Дональда Трампа. Другие демократы, по мнению эксперта, не демонстрируют такой активности, хотя именно сейчас крайне важно наладить диалог с избирателями и объяснять, к чему приводят действия Трампа. После поражения на выборах демократы остаются дезориентированными и до сих пор не имеют четкого и харизматичного лидера.

Дипломат указывает на то, что в такой ситуации, с одной стороны, есть растерянная Демократическая партия, которая не умеет эффективно работать даже на антипатии к Трампу, не говоря уже о предложениях будущего. С другой стороны - Республиканская партия, которая почти полностью находится под влиянием самого Трампа и его сторонников. В Конгрессе лишь единичные голоса осмеливаются публично критиковать бывшего президента. Кроме того, избиратели Трампа часто не доверяют традиционным СМИ, предпочитая общаться в соцсетях, ориентированных на трампистскую аудиторию.

"Отрезвление американцев наступит, но может быть поздно. Ведь сейчас у европейцев может не остаться других вариантов, кроме как сближаться с Китаем в экономическом плане. Начатая американской администрацией торговая война будет подталкивать китайцев, индусов, канадцев, мексиканцев, европейцев объединяться и противодействовать деятельности Трампа. По сути, Трамп переформатирует глобальную экономику шоковым способом, в результате чего просто теряет большое количество стран", - утверждает дипломат.

Какие последствия для США и мира будет иметь политика Трампа

Хара отметил, что до "Майдана" в США еще далеко, однако первые тревожные сигналы уже заметны. Американское общество все больше недовольно экономической ситуацией, которая затрагивает всех без исключения. Если действия Дональда Трампа и в дальнейшем будут приводить к экономической нестабильности и потенциальным увольнениям, протестные настроения будут расти. Если Конгресс и Сенат не среагируют и не начнут открыто противодействовать политике Трампа, американцы могут прибегнуть к протестам как единственной форме сопротивления.

"Куда Трамп может завести США своей рискованной экономической стратегией? Трамп правильно определил проблемы США, но он пытается решить их все сразу шоковой терапией. А это имеет негативный эффект для американцев. Американской экономике уже придется несколько месяцев или лет возвращать утраченные активы фондовых рынков", - говорит он.

Дипломат предостерегает, что политическая нестабильность в США неизбежно ударит и по доллару как международной валюте. Некоторые страны, такие как Индия, Россия и Китай, уже сокращают использование доллара по политическим причинам. Но в нынешних условиях и другие государства могут начать делать это из экономических соображений.

Трамп также ведет торговые конфликты с ключевыми партнерами - ЕС, Канадой, Мексикой. В Европе уже возникают сомнения относительно надежности США как союзника в случае войны с Россией. Это может подтолкнуть Европу к настоящей стратегической автономии.

В таких условиях страны по всему миру будут искать способы избежать рецессии, которая приближается к США. Американской экономике грозит замедление развития, инфляция, рост безработицы и другие серьезные вызовы. И хотя США остаются ведущей экономикой мира, нестабильность внутри страны неизбежно будет влиять на глобальную ситуацию.

"Итак, европейцы и другие могут пытаться объединиться против США, создать зону свободной торговли. Вот канадцы не хотят быть 51-м штатом США, но почему бы им не присоединиться к Евросоюзу? Они близки и ценностно, и экономически. Это объединение возможно", - сказал он.

Партнеры США могут начать сближение с Китаем и РФ

Хара отметил, что в результате действий администрации Трампа возможно сближение бывших союзников США с Китаем - развитие событий, которого Трамп однозначно пытается избежать, но которое может стать косвенным следствием его политики. На этом фоне Китай сейчас предстает как взвешенный игрок, который заинтересован в сохранении действующего мирового порядка, основанного на правилах.

"Я уже не говорю о России, бюджет которой по размеру как бюджет Техаса, но она достигает своих целей и в Европе, и в США. Россия играет своими плохими картами гораздо лучше. Фактически Трамп ей подыгрывает, играет в поддавки. А это угроза для европейцев, поэтому им нужно что-то делать, чтобы остановить Путина и сдержать Россию. Таким образом, сейчас американцы ломают то, что они строили как минимум с 1945 года, а то и дольше. Они отходят от традиции республиканизма ХХ века и хотят в корне изменить систему в США. Это не временная история - здесь под угрозой республика", - предупреждает эксперт.

Идеальный вариант для Украины

Также Хара напомнил, что уже через полтора года в США состоятся выборы в Конгресс. И если нынешние тенденции, в частности длительные и нарастающие протесты, нестабильность на финансовых рынках, напряженность в отношениях с торговыми партнерами сохранятся, то республиканцы рискуют понести серьезные потери. В таком сценарии они могут проиграть выборы, потеряв большинство в Палате представителей и, возможно, в Сенате. Это, в свою очередь, позволит Конгрессу принимать законы, которые будут ограничивать полномочия Трампа в экономической и внешней политике.

"Конечно, для Украины это был бы идеальный вариант. Но, конечно, для этого должна сохраниться нынешняя ситуация с недовольством политикой Трампа и протестами, и не должно произойти чудо, когда перед выборами экономическая ситуация вдруг улучшится, и избиратели поймут, что Трамп был прав, когда говорил, что надо переждать сложный период", - подчеркнул дипломат.

Что известно о Дональде Трампе / Инифографика: Главред

Сможет ли Трамп удержаться у власти до конца срока

По его словам, сейчас ситуация развивается так, что республиканцы могут потерять свои позиции и влияние. В то же время Хара отметил внутренний кризис в демократическом лагере, который до сих пор продолжается после их поражения на выборах. Чтобы изменить расстановку политических сил и получить преимущество, демократы должны: во-первых, определиться с лидерами; во-вторых, вести взвешенную критику в адрес Трампа; и в-третьих, предложить привлекательную положительную программу. Ведь чрезмерная концентрация на темах гендера или абортов, как показала практика, оттолкнула часть избирателей, которые в конце концов поддержали Трампа из-за его обещаний экономического роста и консервативной политики. Это серьезный вызов для демократов.

"Впрочем, возникает вопрос, сможет ли Трамп вообще удержаться у власти до конца президентского срока. Ведь такими темпами для него увеличиваются шансы не досидеть до конца срока. Недаром действия Трампа сейчас некоторые сравнивают с шоковой терапией времен Горбачева. Тогда непонимание того, как работала советская денежная система, привело к коллапсу этой системы. Так же и команда Трампа не понимает, как работает мировая денежная система, финансовые рынки", - сказал он.

Также Хара привел пример Илона Маска, который, по его оценке, может отказаться от поддержки команды Трампа. Если Маск выйдет из политической игры, то вряд ли продолжит финансировать Трампа в тех же объемах. А именно финансовая поддержка со стороны бизнеса до сих пор сдерживала часть конгрессменов от критики экс-президента. В случае уменьшения финансовой поддержки, вероятно, возрастет количество публичных выступлений против Трампа и его политики.

Политика Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, американское общество проявляет массовое недовольство политикой нового президента Дональда Трампа и его окружения - такие выводы следуют из результатов опроса, проведенного NBC News.

Эксперт по международным вопросам Евгений Добряк отмечает, что нынешний курс Трампа противоречит традиционной модели глобального управления, которую до этого поддерживали США как мировой лидер. По его мнению, такая политика может иметь опасные последствия, включая риск глобального конфликта.

Политический аналитик и профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный также поделился своим видением трансформации отношений между США и Россией после избрания Трампа.

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Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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