"Это террор": что стало целью для удара РФ по Днепру

В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара.
Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Целью врага оказался склад салфеток и памперсов. Об этом заявил мер города Борис Филатов.
Именно из-за того, что там было много памперсов и салфеток, начался такой сильный пожар.
"Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с собственником. Это - террор. Ничем не прикрытый террор… Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам", - написал Борис Филатов.
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Он добавил, что это делает "сверхдержаву" смешной и жалкой.
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