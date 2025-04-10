"Это террор": что стало целью для удара РФ по Днепру

В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара.

https://glavred.info/ukraine/eto-terror-chto-stalo-celyu-dlya-udara-rf-po-dnepru-10654919.html Ссылка скопирована

Что стало целью удара по Днепру / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, прокуратура

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Целью врага оказался склад салфеток и памперсов. Об этом заявил мер города Борис Филатов.

Именно из-за того, что там было много памперсов и салфеток, начался такой сильный пожар.

"Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с собственником. Это - террор. Ничем не прикрытый террор… Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам", - написал Борис Филатов.

видео дня

Он добавил, что это делает "сверхдержаву" смешной и жалкой.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред