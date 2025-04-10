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Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненые

Анна Ярославская
10 апреля 2025, 06:47обновлено 10 апреля, 08:30
710
В столице последствия зафиксированы в двух районах.
Последствия атаки на Николаев
Ночью силы ПВО отбивали атаку дронов в Николаеве / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Оккупанты запустили по Украине дроны
  • В Киеве обломки упали на территорию склада и частного здания
  • В Николаеве пострадали люди

В ночь на 10 апреля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В Киеве есть разрушения в нескольких районах, вспыхнул пожар.

В Николаеве также вспыхнули пожары, есть раненые.

видео дня

Атака дронов на Киев

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате атаки вражеских БПЛА в Голосеевском районе столицы возник пожар. Чиновник рассказал, что возгорание из-за вражеской дроновой атаки, по предварительным данным, произошло в Голосеевском районе столицы.

"Предварительно вследствие падения обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе", - написал глава КГВА в Telegram.

В Дарницком районе Киева в результате падения обломков было разрушено частное здание.

"Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели", - сообщил чиновник.

Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, в Голосеевском районе обломки БПЛА противника упали на территорию складских помещений.

"Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место. Медики пока вызовов не получали", - рассказал он в Telegram.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Обновлено. В ГосЧС в четверг утром уточнили, что в ночь на 10 апреля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по столице.

Спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города.

Дарницкий район. Повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожена одно из хозяйственных построек. Две женщины обратились за помощью: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая — множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавшим оказали помощь на месте без госпитализации.

Голосеевский район. В результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.

"Все пожары, вызванные атакой, ликвидированы. К тушению и ликвидации последствий были привлечены более 50 спасателей и 13 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.

По данным КМВА, во время ночной дроновой атаки на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 30 вражеских БПЛА. 16 – уничтожено. По имеющейся информации, остальные – потеряны или покинули воздушное пространство.

  • Последствия атаки дронов на Киев
    Последствия атаки дронов на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки дронов на Киев
    Последствия атаки дронов на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки дронов на Киев
    Последствия атаки дронов на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки дронов на Киев
    Последствия атаки дронов на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки дронов на Киев
    Последствия атаки дронов на Киев Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Николаев

В ночь на 10 апреля в Николаеве в результате атаки вражеских беспилотников возникли два пожара, есть раненые. Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"После атаки "Шахедов" в городе два пожара. Службы работают", - написал он.

Позже Ким сообщил, что в результате российской атаки дронами в Николаеве раненые. Госпитализированы два человека, другим медицинская помощь "предоставляется на месте".

Мэр Сенкевич в 03:30 рассказал о повреждении в городе из-за вражеской дроновой атаки, и отметил, что службы "уже выехали на места".

"Есть повреждения. Работаем, оцениваем последствия. Больше информации - позже", - сообщил городской голова.

В Николаеве 10 человек пострадали в результате ночной вражеской дроновой атаки. Трое из них госпитализированы с травмами, сообщили в ГосЧС.

Во дворе пятиэтажки из-за падения обломков БПЛА загорелась квартира, повреждены другие дома.

Спасатели эвакуировали маломобильную женщину, помощь оказали волонтеры Красного Креста.

В других локациях ликвидировано возгорание двух автомобилей и гаража. В одном из частных домов взрывной волной была заблокирована мать с тремя детьми — все спасены.

Психологи работали на месте, развернут пункт экстренной помощи.

  • Последствия атаки дронов на Николаев
    Последствия атаки дронов на Николаев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки дронов на Николаев
    Последствия атаки дронов на Николаев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки дронов на Николаев
    Последствия атаки дронов на Николаев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки дронов на Николаев
    Последствия атаки дронов на Николаев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки дронов на Николаев
    Последствия атаки дронов на Николаев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки дронов на Николаев
    Последствия атаки дронов на Николаев Фото: t.me/dsns_telegram

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 9 апреля Харьков был под массированными ударами российских БпПЛА. Вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Под обстрел ударными беспилотниками попали три района Харькова - Киевский, Индустриальный и Основянский.

Вечером 8 апреля российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед".

В ночь на 8 апреля российские оккупанты атаковали дронами и из тяжелой артиллерии мирные населенные пункты Днепропетровской области. В результате была повреждена инфраструктура, жилые многоэтажки, предприятие и частные дома.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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