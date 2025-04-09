Больше всего досталось Днепру: что известно о последствиях ночной атаки дронов

В Днепре пострадали 15 человек, восемь из них остаются в больницах.

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Атака дронов на Днепропетровщину произошла в ночь на 9 апреля / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

РФ атаковала дронами Днепропетровщину

В Днепре есть разрушения и пострадавшие

В ночь на 9 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Защитники неба уничтожили 11 из них. О подробностях вражеской атаки рассказал глава Днепопетровской ОВА Сергей Лысак.

Больше всего из-за атаки вражеских дронов досталось Днепру. Пострадали 15 человек, из них 8 остаются в больницах. Почти все пациенты в состоянии средней тяжести, один - в легком.

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В городе повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки, изуродованы почти два десятка авто. Есть разрушения на территории нескольких предприятий. Повреждено админздание и инфраструктура. Все пожары спасатели потушили.

"Направил агрессор БпЛА и на Апостолово в Криворожском районе. Повреждено частное предприятие. Люди уцелели", - сообщил в Лысак.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

По Никопольскому району враг ударил дронами-камикадзе. Был удар ипо Никополю и Марганецкой громаде. Поврежден спортивный объект. Погибших и раненых нет.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 9 апреля Харьков был под массированными ударами российских БпПЛА.

Под обстрел ударными беспилотниками попали три района Харькова - Киевский, Индустриальный и Основянский.

Попадания были по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям и СТО. Произошло 6 очагов возгорания. По предварительным данным, два человека пострадали.

Вечером 8 апреля российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед".

В ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты разных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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