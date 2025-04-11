Кричала, дралась и царапалась: "Юми из Васаби" арестована после нападения на женщину

Рёко Хиросуэ вела себя агрессивно и странно.

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Рёко Хиросуэ арестована - актриса избила медсестру в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ryoko_hirosue_official, imdb.com

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Звезду фильма Васаби госпитализировали после аварии

В больнице она напала на медсестру

Популярная японская актриса и певица Рёко Хиросуэ, которая нашему зрителю прежде всего известна ролью Юми из фильма Люка Бессона "Васаби", попала в крупные неприятности, в связи с которыми 44-летняя звезда была вынуждена временно приостановить свою карьеру.

Как сообщают японские СМИ, вечером 7 апреля Хиросуэ попала в аварию - она была за рулем и врезалась в грузовик с прицепом. Вместе с ней в автомобиле находился мужчина, вероятно, ее менеджер. С места ДТП ее забрала скорая в больницу города Симада префектуры Сидзуока.

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В 00:20 8 апреля артистка была арестована в том же медицинском учреждении за нанесение телесных повреждений 37-летней медицинской сестре. Хиросуэ сперва накричала, а затем нанесла ей несколько ударов ногами и расцарапала руку, после того, как медсестра якобы запретила ей бродить по больнице.

По данным полиции, на допросе Рёко выглядела подавленной и растерянной. Тест на алкотестере не выявил следов алкоголя.

Официальные представители Рёко Хиросуэ уже сделали заявление о произошедшем. "После аварии, в которую Хиросуэ попала за рулем автомобиля, она впала в паническое состояние в больнице, куда ее доставили, что привело к травмам медицинского персонала. Мы искренне просим прощения от всего сердца", - сообщили на официальном сайте певицы. Также было объявлено, что на время звезда приостановит всю развлекательную деятельность.

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