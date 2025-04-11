Чупакабра возвращается: к женщине каждую ночь наведывается странное существо

Женщина описывает существо как шоколадно-коричневое, с длинным телом, маленькими глазами, крысиным писком и колючей шерстью.

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К женщине приходит странное существо / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ШИ, tiktok- @janaylynn4

О чем речь:

Женщина несколько ночей подряд наблюдала жуткое существо возле своего дома

Существо не похоже ни на одно известное животное, что вызывает предположение, что это чупакабра

Чупакабра многим жителям Украины ассоциируется со сладкими 2000-ми и безмятежным, мирным временем. Однако даже в 2025 году это существо до сих пор кошмарит людей в разных уголках мира, внушая мороз по коже. Так, 30-летняя Дженай Линн из Колорадо несколько дней подряд видела странное существо возле своего дома. Сначала она подумала, что это просто дикое животное, но впоследствии поняла: что-то не так, пишет Главред со ссылкой на Sun.

Силуэт существа был слишком жуткий, а поведение - необычное. Когда женщина рассказала об увиденном друзьям, те лишь посмеялись, что она спутала это животное с каким-то другим. И вот тогда началось самое интересное.

видео дня

Для подтверждения своих слов Дженай удалось снять загадочное животное на видео. И реакция людей изменилась в одну секунду - появились предположения, что это никто иной, как знаменитая чупакабра!

"Я впервые увидела это в прошлый понедельник днем - оно стояло на дороге перед моим домом. Оно не убегало и не боялось меня, обернулось и посмотрело на меня, я испугалась и спряталась в доме. Я рассказала всем о животном, и никто мне не поверил", - рассказала женщина.

Существо приходило каждую ночь, когда Дженай оставляла еду для бездомных котов. Оно не боялось людей, смотрело прямо в глаза и спокойно ело кошачью еду на глазах у женщины.

"В субботу вечером я примерно в 20:00 разнесла воду и еду для бродячих котов, которые бродят вокруг. Затем открыла шторы в гостиной, и оно снова было там. Я вышла на улицу, чтобы закричать и отпугнуть животное, потому что волновалась за котов. И записала на видео, как оно ест кошачью еду. Оно все время смотрело на меня глазами и не боялось", - рассказала Дженай.

Женщина описывает существо как шоколадно-коричневое, с длинным телом, маленькими глазами, крысиным писком и колючей шерстью. По ее словам, это точно не енот и не койот - таких животных она видела десятки раз.

"Вот, почему это так страшно, потому что никто даже не может сказать, что это такое", - говорит она.

Не секрет, що в течение последних двух десятилетий в Украине периодически появлялись сообщения о загадочном существе, известном как чупакабра. Впервые о нем начали говорить еще в 2003 году, и странное, пугающее животное якобы видели в разных регионах страны, преимущественно на западе и в центре. Как версию, охотники и селяне высказывали мнение, что это может быть животное с мутациями, которое могло мигрировать из Чернобыльской зоны.

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