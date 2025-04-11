Чупакабра возвращается: к женщине каждую ночь наведывается странное существо

О чем речь:
- Женщина несколько ночей подряд наблюдала жуткое существо возле своего дома
- Существо не похоже ни на одно известное животное, что вызывает предположение, что это чупакабра
Чупакабра многим жителям Украины ассоциируется со сладкими 2000-ми и безмятежным, мирным временем. Однако даже в 2025 году это существо до сих пор кошмарит людей в разных уголках мира, внушая мороз по коже. Так, 30-летняя Дженай Линн из Колорадо несколько дней подряд видела странное существо возле своего дома. Сначала она подумала, что это просто дикое животное, но впоследствии поняла: что-то не так, пишет Главред со ссылкой на Sun.
Силуэт существа был слишком жуткий, а поведение - необычное. Когда женщина рассказала об увиденном друзьям, те лишь посмеялись, что она спутала это животное с каким-то другим. И вот тогда началось самое интересное.
Для подтверждения своих слов Дженай удалось снять загадочное животное на видео. И реакция людей изменилась в одну секунду - появились предположения, что это никто иной, как знаменитая чупакабра!
"Я впервые увидела это в прошлый понедельник днем - оно стояло на дороге перед моим домом. Оно не убегало и не боялось меня, обернулось и посмотрело на меня, я испугалась и спряталась в доме. Я рассказала всем о животном, и никто мне не поверил", - рассказала женщина.
Существо приходило каждую ночь, когда Дженай оставляла еду для бездомных котов. Оно не боялось людей, смотрело прямо в глаза и спокойно ело кошачью еду на глазах у женщины.
@janaylynn4
Травмирована выйти за пределы моего дома ????????♬ Oh my god what is that - Shoftyz
"В субботу вечером я примерно в 20:00 разнесла воду и еду для бродячих котов, которые бродят вокруг. Затем открыла шторы в гостиной, и оно снова было там. Я вышла на улицу, чтобы закричать и отпугнуть животное, потому что волновалась за котов. И записала на видео, как оно ест кошачью еду. Оно все время смотрело на меня глазами и не боялось", - рассказала Дженай.
Женщина описывает существо как шоколадно-коричневое, с длинным телом, маленькими глазами, крысиным писком и колючей шерстью. По ее словам, это точно не енот и не койот - таких животных она видела десятки раз.
"Вот, почему это так страшно, потому что никто даже не может сказать, что это такое", - говорит она.
Не секрет, що в течение последних двух десятилетий в Украине периодически появлялись сообщения о загадочном существе, известном как чупакабра. Впервые о нем начали говорить еще в 2003 году, и странное, пугающее животное якобы видели в разных регионах страны, преимущественно на западе и в центре. Как версию, охотники и селяне высказывали мнение, что это может быть животное с мутациями, которое могло мигрировать из Чернобыльской зоны.
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The Sun
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