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Чупакабра возвращается: к женщине каждую ночь наведывается странное существо

Даяна Швец
11 апреля 2025, 01:47обновлено 11 апреля, 02:21
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Женщина описывает существо как шоколадно-коричневое, с длинным телом, маленькими глазами, крысиным писком и колючей шерстью.
К женщине приходит странное существо
К женщине приходит странное существо / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ШИ, tiktok- @janaylynn4

О чем речь:

  • Женщина несколько ночей подряд наблюдала жуткое существо возле своего дома
  • Существо не похоже ни на одно известное животное, что вызывает предположение, что это чупакабра

Чупакабра многим жителям Украины ассоциируется со сладкими 2000-ми и безмятежным, мирным временем. Однако даже в 2025 году это существо до сих пор кошмарит людей в разных уголках мира, внушая мороз по коже. Так, 30-летняя Дженай Линн из Колорадо несколько дней подряд видела странное существо возле своего дома. Сначала она подумала, что это просто дикое животное, но впоследствии поняла: что-то не так, пишет Главред со ссылкой на Sun.

Силуэт существа был слишком жуткий, а поведение - необычное. Когда женщина рассказала об увиденном друзьям, те лишь посмеялись, что она спутала это животное с каким-то другим. И вот тогда началось самое интересное.

видео дня

Для подтверждения своих слов Дженай удалось снять загадочное животное на видео. И реакция людей изменилась в одну секунду - появились предположения, что это никто иной, как знаменитая чупакабра!

"Я впервые увидела это в прошлый понедельник днем - оно стояло на дороге перед моим домом. Оно не убегало и не боялось меня, обернулось и посмотрело на меня, я испугалась и спряталась в доме. Я рассказала всем о животном, и никто мне не поверил", - рассказала женщина.

Существо приходило каждую ночь, когда Дженай оставляла еду для бездомных котов. Оно не боялось людей, смотрело прямо в глаза и спокойно ело кошачью еду на глазах у женщины.

@janaylynn4

Травмирована выйти за пределы моего дома ????????

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"В субботу вечером я примерно в 20:00 разнесла воду и еду для бродячих котов, которые бродят вокруг. Затем открыла шторы в гостиной, и оно снова было там. Я вышла на улицу, чтобы закричать и отпугнуть животное, потому что волновалась за котов. И записала на видео, как оно ест кошачью еду. Оно все время смотрело на меня глазами и не боялось", - рассказала Дженай.

Женщина описывает существо как шоколадно-коричневое, с длинным телом, маленькими глазами, крысиным писком и колючей шерстью. По ее словам, это точно не енот и не койот - таких животных она видела десятки раз.

"Вот, почему это так страшно, потому что никто даже не может сказать, что это такое", - говорит она.

Не секрет, що в течение последних двух десятилетий в Украине периодически появлялись сообщения о загадочном существе, известном как чупакабра. Впервые о нем начали говорить еще в 2003 году, и странное, пугающее животное якобы видели в разных регионах страны, преимущественно на западе и в центре. Как версию, охотники и селяне высказывали мнение, что это может быть животное с мутациями, которое могло мигрировать из Чернобыльской зоны.

Кстати, недавно ученые раскрыли, зачем жирафам пятна.

Больше интересных новостей:

The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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