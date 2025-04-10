Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 10 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 10 апреля / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, Днепропетровская областная прокуратура, ua.depositphotos.com

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненые

В ночь на 10 апреля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В Киеве есть разрушения в нескольких районах, вспыхнул пожар.

В Николаеве также вспыхнули пожары, есть раненые.

видео дня

Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины проводит служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины в Facebook сообщила, что, по предварительным данным, солдат запаса Насиров был призван на военную службу в ряды ВСУ во время мобилизации на особый период.

Сырский впервые раскрыл, чем сбиваются с курса российские КАБы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые официально подтвердил, что эффективным средством противодействия российским планирующим авиабомбам (КАБ) стали системы радиоэлектронной борьбы. Об этом он сказал в интервью "Левому берегу".

Где может начаться война: Politico назвало следующую цель Путина

Пока внимание Европы приковано к Украине, напряженность на Западных Балканах нарастает. Лидеры государств региона и Великобритания обеспокоены тем, что российский диктатор Владимир Путин воспользуется этим моментом для дальнейшего использования разломов в регионе.

Как пишет Politico, в высших эшелонах британского правительства Западные Балканы называют "другой горячей точкой". Лондон настаивает, чтобы все шесть государств региона присоединились к ЕС, чтобы защититься от российского влияния.

Наступление РФ на Сумскую область: в ISW раскрыли планы Кремля

Российские военные продолжают продвигаться в районе границы Сумской области, хотя, скорее всего, не смогут начать крупную наступательную операцию на Сумы в ближайшем будущем без получения существенного подкрепления, пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Страна-агрессор Россия накапливает ресурсы и увеличивает количество атак дронами по Украине. Такие действия Кремля постепенно будут обнулять репутацию президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина". Он отметил, что Трамп заявлял о своей готовности к участию в переговорах и предлагал свою стратегию для мирного урегулирования, однако такие попытки нейтрализуются действиями российского диктатора Владимира Путина, ведь глава Кремля пытается продолжить военную эскалацию.

"Изменят правила войны": Украина тестирует боевые дроны на оптоволокне

Украина разрабатывает новые наземные боевые беспилотники, которые управляются через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет о UGV - наземных дистанционно управляемых роботах, пишет Business Insider.

Станут ближе к РФ: чем может обернуться захват в плен военных КНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии в плен в Донецкой области Силами обороны Украины двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии. Эксперт по вопросам Азии и Ближнего Востока Евгений Добряк спрогнозировал, как эта ситуация отразится на украино-китайских и российско-китайских отношениях.

Прежде всего, эксперт призвал дождаться прямой или косвенной информации, которая бы подтверждала, что пленные китайцы являются непосредственно военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. По его словам, это ключевой момент.

"Если бы речь шла об участии регулярных китайских войск, которые были бы замечены на территории России или Украины, тогда уже мог бы встать вопрос санкций или более серьезных международных последствий. Пока же речь идет в основном об имиджевых и политических потерях для Пекина", - сказал Добряк в комментарии Главреду.

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Погода в Украине в пятницу, 11 апреля, будет еще холодной. В ночь на пятницу задержатся заморозки 0...-4 градуса, на юго-востоке будет немного теплее - там ожидается +2...+4 градуса.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, какой завтра будет температура в разных областях.

Китайцы-смертники попали в плен ВСУ с важными документами - The Times

Россияне завербовали граждан Китая для участия в войне против Украины. Киев имеет подтверждение участия по меньшей мере 150-ти китайцев в боевых действиях на стороне РФ. Об этом пишет The Times.

США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине: детали от Bloomberg

Из-за позиции Соединенных Штатов Америки могут "забуксовать" усилия "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией. Планировалось, что коалиция должна помочь с безопасностью в Украине после прекращения огня.

Об этом сообщает Bloomberg. Согласно информации источников издания, коалиция не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома о предоставлении гарантий безопасности.

К чему готовиться продавцам на Prom и OLX: Минфин подготовил законопроект

Министерство финансов разработало законопроект, который предусматривает ежегодную передачу данных обо всех онлайн-продавцах в налоговую. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Нина Южанина.

Речь идет о пользователях цифровых платформ вроде OLX, Prom, ROZETKA и других.

В Китайской Народной Республике назвали слова президента Украины об участии ее граждан в войне против Украины "безответственными замечаниями".

Во время пресс-конференции представителя китайского Министерства иностранных дел Линь Цзяня попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Украина имеет персональные данные 155 граждан Китая, которые воюют на стороне РФ.

Россияне могли сбить свой вертолет под Москвой: подробности от Defence Express

Российские военные в ночь на четверг, 10 апреля, вероятно сами сбили свой вертолет, приняв его за украинский дрон. Это произошло в российском Наро-Фоминске в Московской области.

К такому выводу пришли аналитики украинского военного портала Defence Express после того, как проанализировали кадры, появившиеся в сети.

В Украине меняют правила мобилизации студентов и преподавателей - кто потеряет бронь

Кабинет Министров Украины 4 апреля 2025 года принял изменения в законодательство относительно новых правил мобилизации, касающихся студентов и преподавателей. Новые нормы имеют целью уточнить перечень категорий, имеющих право на отсрочку от призыва, а также более четко урегулировать вопрос бронирования преподавателей, участвующих в обеспечении образовательного процесса.

Главред выяснил, как изменится мобилизация для студентов и преподавателей и кто потеряет бронирование.

Сильный пожар и разрушения: РФ ударила баллистикой по Днепру, есть жертва

В Днепре прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты атаковали город ракетой. Это подтвердил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Враг ударил баллистической ракетой по гражданскому объекту. На месте попадания поднялся сильный пожар, есть разрушения.

"Я не хочу в Россию": Зеленский опубликовал видео допроса пленного китайца

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фрагмент видео допроса одного из китайских пленных и заявил, что участие граждан Китая в войне на стороне России - это не случайность, а результат системной деятельности Кремля.

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

В Украине сильно затягивается магнитная буря. Она длится уже более двух недель. Об этом сообщает meteoagent.

Мощность бури была опасной для здоровья со 2 апреля. С того времени она все время была "красной". 4 и 8 апреля были сильные вспышки, которые увеличивали мощность почти до 8-ми баллов. 9 апреля буря стала слабее и опустила до 6-ти баллов.

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Днепру Целью врага оказался склад салфеток и памперсов. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.

Именно из-за того, что там было много памперсов и салфеток, начался такой сильный пожар.

Угроза "Майдана" в США, люди выходят на улицы против Трампа - чего ждать дальше

Ситуация в Соединенных Штатах Америки становится все более напряженной - и не только на внутреннем, но и на международном уровне. Президентская политика Дональда Трампа вызвала волну протестов, которая охватила американские города. Причины недовольства граждан выходят далеко за пределы отдельных социальных или политических вопросов. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

Дрон РФ влетел в многоэтажку, есть жертвы: какой город стал целью врага

Город Озерное Житомирской области атакован Россией. Дрон влетел в многоэтажный дом. Местные жители в комментарии "Суспільному Житомир" подтвердили информацию.

"Житомирщина под атакой БпЛА: в Озерном "шахед" попал в многоэтажку. Атака армии РФ на область продолжается, оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

Погода в Украине 11 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Во многих областях объявлен II уровень опасности. В Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях ночью и утром ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Снежный покров может быть 5-16 см. Также будут сильные порывы ветра в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях.

"Вышли с поднятыми руками": россияне расстреляли четырех украинских военных

13 марта российские военные казнили четырех украинских военнослужащих, которые во время боев за Пятихатки в Запорожье сдались в плен. Об этом 10 апреля сообщило агентство Associated Press.

Как отмечается, в Интернете появилось видео, на котором видно, как российские солдаты в форме открывают огонь в спину безоружным украинцам. Один из выстрелов был настолько мощным, что одному из бойцов оторвало голову.

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