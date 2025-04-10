Россияне могли сбить свой вертолет под Москвой: подробности от Defence Express

Российские военные, вероятно, сами сбили свой вертолет, приняв его за украинский дрон.

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Россияне могли сбить свой вертолет под Москвой/ коллаж:: Главред, скрин с видео

Кратко:

Россияне, вероятно, сбили свой вертолет под Москвой

Они приняли его за украинский дрон

Российские военные в ночь на четверг, 10 апреля, вероятно сами сбили свой вертолет, приняв его за украинский дрон. Это произошло в российском Наро-Фоминске в Московской области.

К такому выводу пришли аналитики украинского военного портала Defence Express после того, как проанализировали кадры, появившиеся в сети.

видео дня

"Из-за низкого качества ночной съемки довольно сложно идентифицировать летательный аппарат, но вращающиеся лопасти и соответствующий шум не оставляют много вариантов", - отметили эксперты.

Анализируя, почему россияне атаковали собственный летательный аппарат, эксперты обратили внимание, что по воздушному судну вели огонь из пулеметов и, возможно, зенитных установок типа ЗУ-23-2, а не с помощью зенитно-ракетных комплексов.

"Объяснением этого может быть то, что огонь по нему вели не зенитные подразделения, а военные с территории воинских частей", - предположили в Defence Express.

Аналитики обратили внимание, что в Наро-Фоминске есть пункт постоянной дислокации 4-й отдельной танковой Кантемировской дивизии, учебный центр военной академии им. Фрунзе, а также военная база горюче-смазочных материалов.

"При этом, судя по трассерам, огонь вели все одновременно", - отметили аналитики, комментируя опубликованные в сети видео.

Также эксперты напомнили, что это уже не впервые россияне обстреливают собственные воздушные суда, приняв их за украинские дальнобойные дроны.

Аналитики предположили, что россияне вряд ли признают факт огня по своему вертолету в Наро-Фоминске.

Украинская сторона пока официально не комментировала эти сообщения.

Россияне могли сбить свой вертолет под Москвой/ скрин

Смотрите видео о том, как россияне сбивали воздушное судно в Наро-Фоминске:

Как ранее сообщал Главред, над Запорожьем ВСУ сбили КАБ - применили экспериментальное оружие. Воздушные силы применяют различные методы противодействия тактической авиации, применяющей КАБы.

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