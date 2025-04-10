Сильный пожар и разрушения: РФ ударила баллистикой по Днепру, есть жертва

Российские оккупанты атаковали баллистической ракетой гражданский объект.

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РФ ударила баллистикой по Днепру / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Днепре прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты атаковали город ракетой. Это подтвердил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Враг ударил баллистической ракетой по гражданскому объекту. На месте попадания поднялся сильный пожар, есть разрушения.

Также уже известно о по меньшей мере трех пострадавших и одном погибшем.

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"Из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина. Соболезнования родным и близким", - написал Лысак.

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