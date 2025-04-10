Накипь в чайнике исчезнет мгновенно: какой один природный продукт его устранит

Чтобы убрать налет в чайнике, можно обойтись без уксуса и различных серьезных средств. Поможет простой продукт, который есть у каждого дома.

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Как очистить чайник от накипи/ коллаж: Главред, фото: скрин

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Как очистить чайник от накипи

Как почистить чайник лимонной кислотой

Известковый налет не просто портит вкус чая и кофе - это также может продлить время кипения воды, увеличивая расходы на электроэнергию. Известковый налет образуется из минералов, присутствующих в водопроводной воде. При нагревании эти минералы превращаются в стойкий осадок, который трудно удалить, независимо от того, сколько вы моете.

Эксперт по уборке Ффион Блумфилд поделилась способом, как отмыть налет с чайника с помощью простого продукта, который есть дома практически у каждого дома, пишет express.co.uk.

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В публикации в своем Instagram-аккаунте @blooms_abode Ффион продемонстрировала свой любимый способ очистки домашнего чайника от накипи, в котором она использует не уксус, а лимонную кислоту.

Несмотря на то, что уксус прекрасно очищает чайники, для полного удаления известкового налета часто требуется несколько минут или часов, особенно если накопление является устойчивым.

Лимонная кислота является отличным дополнением к списку натуральных ингредиентов для чистки. Его низкий рН указывает на то, что он очень кислый, поэтому он отлично подходит для удаления известкового налета, ржавчины и других минералов.

Эксперт объяснила, как применять эту технику. Нужно добавить ложку лимонной кислоты в чайник, а затем наполнить его водой наполовину. Вскипятить воду в чайнике, после чего вылить воду и промыть чайник. Тогда чайник должен мгновенно освободиться от известкового налета.

Чтобы сэкономить воду, можно вылить раствор лимонной кислоты в унитаз, чтобы помочь удалить известковый налет в этой зоне, отметила эксперт.

При необходимости можно быстро удалить остатки известкового налета из чайника с помощью губки.

Смотрите видео о том, как очистить чайник от накипи:

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