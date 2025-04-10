Наша лучше: бывшая Тищенко повторила образ Беллы Хадид в одних колготках

Алла Барановская накануне своего 30-летия снялась в новой фотосессии.

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Алла Барановская показала новый образ накануне дня рождения / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина allabonya allabonya

Кратко:

Чей образ повторила Алла Барановская

Как отреагировали ее подписчики

Владелица салонов красоты, жена скандального Николая Тищенко Алла Барановская, порадовала своих поклонников новым шикарным образом.

На своей странице в Instagram, молодая женщина повторила образ легендарной модели Беллы Хадид в одних колготках. На черном фоне Алла позировала в колготках, черной шубе и обуви на высоких каблуках.

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"Через неделю 30…настроение so-so…я как-то к этой дате не совсем ready. Купила новые колготки и захотела на память фотку, как у Беллы", - написала селебрити.

Шикарная Барановская повторила образ супермодели / Фото Instagram/allabonya

Между тем комментаторы расхвалили новый образ Аллы и решили, что она выглядит лучше мировой знаменитости. "Белла красавица, но объективно в этом батле побеждаете вы", "Белла отдыхает", "Фото получилось лучше, чем у Беллы", - пишут они.

Шикарная Барановская повторила образ супермодели / Фото Instagram/allabonya

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Ранее Главред писал о том, что депутат ВР от "Слуги народа" Николай Тищенко, подозреваемый по делу о нападении на экс-военнослужащего, активно пользуется услугами пластических хирургов.

Ранее Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Для того, чтобы поддержать первенца, Барановская выбрала обтягивающие платье молочного цвета, а также туфли и сумку Chanel.

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Кто такая Алла Барановская Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.

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