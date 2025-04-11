Как сделать спрей от клещей в домашних условиях: ИИ назвал уникальный рецепт

Самый простой и одновременно эффективный вариант - натуральный репеллент на основе эфирных масел.

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Действенный спрей от клещей от ИИ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

ИИ сгенерировал рецепт эффективного натурального спрея от клещей, который можно приготовить дома

Домашний спрей лучше хранить в темном прохладном месте до 2 недель

Весенняя пора, к сожалению, не только красивые деревья в цвету и прогулки на природе, однако и рост риска от укуса клещей. Однако, если вы думаете, что защититься от них можно не только аптечными средствами - это не так. Главред пообщался с искусственным интеллектом и попросил его сгенерировать эффективный спрей, который можно сделать дома из подручных ингредиентов. И главное - без химии и лишних затрат.

Вот, какой спрей для кожи и одежды предложил ИИ.

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Что понадобится для натурального репеллента на основе эфирных масел:

100 мл воды (лучше дистиллированной или кипяченой)

1 ст. л. спирта, водки или яблочного уксуса

по 10 капель эфирного масла:

лаванды

эвкалипта или чайного дерева

гвоздики или лимонной травы (цитронеллы)

Смесь нужно перелить в бутылочку с пульверизатором, хорошо взболтать перед каждым использованием и распылять на кожу и одежду перед прогулкой.

Также искусственный интеллект обращает внимание:

Избегать попадания спрея в глаза и рот.

Хранить домашний спрей лучше в темном прохладном месте до 2 недель.

Всегда проверяйте средство на аллергическую реакцию перед полноценным использованием.

Спреи не гарантируют 100% защиты - надевайте закрытую одежду и регулярно осматривайте тело после прогулок.

Также недавно ИИ озвучил крутой рецепт, как отмыть унитаз от желтого налета раз и навсегда.

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Какие болезни переносит клещ? В Украине живет большое количество разновидностей клещей, опасны по переносу заболеваний прежде всего иксодовые лесные клещи, а также опасность представляют луговые клещи. Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, пишет Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Наиболее опасные из них: Клещевой вирусный энцефалит;

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