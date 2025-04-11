После скандальных заявлений: посол США в Украине Бринк покидает свою должность

Представитель Госдепартамента США заявила, что Бринк возвращается домой.
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США подтвердили отставку посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк
Бринк не упомянула Россию в своем сообщении об ударе по Кривому Рогу
В США официально подтвердили, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк покидает свою должность. Эту информацию озвучила представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов.
"Она возвращается домой. Да. Так что это официально", - сказала Брюс.
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В то же время, отвечая на вопрос о возможном давлении на Бринк или указания по избежанию упоминаний о России в контексте атак на Украину, пресс-секретарь заявила, что ей об этом ничего не известно.
Этот вопрос, вероятно, был связан с тем, что в своем сообщении после удара по Кривому Рогу Бринк не назвала Россию ответственной за ракетную атаку.
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Между тем журналист Кристофер Миллер из Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщил, что решение Бринк уйти с должности могло быть вызвано как ее несогласием с политическим курсом новой американской администрации, так и личными причинами. Также отмечалось, что на нее давили как со стороны Белого дома, так и со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщал Главред, вечером 4 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, атаковав баллистической ракетой жилой район в центре города. В результате этого обстрела были повреждены многоквартирные дома, а неподалеку от места попадания находилась детская площадка.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту атаку, призвав мировое сообщество к решительным действиям в ответ на российскую агрессию.
Кроме того, после ракетного удара, ближе к полуночи, Кривой Рог подвергся атаке БПЛА. По информации ОВА, в результате этой атаки возникли пожары в домах и на объектах инфраструктуры, погибла 56-летняя женщина и еще семь человек получили ранения.
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине - дипломатическое учреждение США в Киеве, открытое с 23 января 1992 года. С мая 2022 года посол Бринк была назначена президентом Байденом на должность Посла США в Украине, пишет Википедия.
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