После скандальных заявлений: посол США в Украине Бринк покидает свою должность

Представитель Госдепартамента США заявила, что Бринк возвращается домой.

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Бринк больше не посол США в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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США подтвердили отставку посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк

Бринк не упомянула Россию в своем сообщении об ударе по Кривому Рогу

В США официально подтвердили, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк покидает свою должность. Эту информацию озвучила представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов.

"Она возвращается домой. Да. Так что это официально", - сказала Брюс. видео дня

В то же время, отвечая на вопрос о возможном давлении на Бринк или указания по избежанию упоминаний о России в контексте атак на Украину, пресс-секретарь заявила, что ей об этом ничего не известно.

Этот вопрос, вероятно, был связан с тем, что в своем сообщении после удара по Кривому Рогу Бринк не назвала Россию ответственной за ракетную атаку.

Между тем журналист Кристофер Миллер из Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщил, что решение Бринк уйти с должности могло быть вызвано как ее несогласием с политическим курсом новой американской администрации, так и личными причинами. Также отмечалось, что на нее давили как со стороны Белого дома, так и со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Удар РФ по Кривому Рогу - что известно

Как сообщал Главред, вечером 4 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, атаковав баллистической ракетой жилой район в центре города. В результате этого обстрела были повреждены многоквартирные дома, а неподалеку от места попадания находилась детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту атаку, призвав мировое сообщество к решительным действиям в ответ на российскую агрессию.

Кроме того, после ракетного удара, ближе к полуночи, Кривой Рог подвергся атаке БПЛА. По информации ОВА, в результате этой атаки возникли пожары в домах и на объектах инфраструктуры, погибла 56-летняя женщина и еще семь человек получили ранения.

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Что такое посольство США в Украине? Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине - дипломатическое учреждение США в Киеве, открытое с 23 января 1992 года. С мая 2022 года посол Бринк была назначена президентом Байденом на должность Посла США в Украине, пишет Википедия.

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