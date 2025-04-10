20 лет: королева Камилла назвала секрет счастливой жизни с королем Чарльзом

Монархи в браке уже 20 лет и имеют свой собственный секрет, как сохранить брак.

https://glavred.info/starnews/20-let-koroleva-kamilla-nazvala-sekret-schastlivoy-zhizni-s-korolem-charlzom-10654913.html Ссылка скопирована

В чем секрет семейного счастья короля Чарльза и Камиллы / Коллаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily

Кратко:

В чем секрет брака королевской четы

Что она рассказала

Королева Камилла раскрыла "секрет" своего 20-летнего брака с королем Карлом.

Общаясь с журналистами в Риме во время своего государственного визита в Италию, который также ознаменовал годовщину их свадьбы, королева размышляла о последних двух десятилетиях с мужем.

видео дня

"Двадцать лет, кто мог поверить, что это 20 лет? В чем секрет? Я не знаю... ну... я полагаю, что это просто своего рода дружба, на самом деле", — сказала королева, которую цитирует People.

"Смеяться над одними и теми же вещами, жить дальше. Я полагаю, что это занимает большую часть времени", — добавила королева во время визита в школу Алессандро Мандзони.

Она добавила, что они собираются обменяться подарками на годовщину, как только вернутся в Великобританию после своей насыщенной четырехдневной поездки в Италию.

"Мы собираемся сохранить это", — сказала королева Камилла, согласно изданию. "В противном случае... вам придется торопиться. У вас нет времени что-либо сказать. Нет, я думаю, мы можем покопаться в своих карманах и вытащить что-нибудь в конце дня".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая королева Камилла? Королева Камилла (Камилла Паркер-Боулз) - королева Великобритании, вторая жена Чарльза III, коронованная вместе с ним 6 мая 2023 года. С 2005 по 2022 годы носила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской (второй титул не использовала). С сентября 2022 года и до мая 2023 была королевой-консортом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред