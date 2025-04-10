20 лет: королева Камилла назвала секрет счастливой жизни с королем Чарльзом

Кратко:
- В чем секрет брака королевской четы
- Что она рассказала
Королева Камилла раскрыла "секрет" своего 20-летнего брака с королем Карлом.
Общаясь с журналистами в Риме во время своего государственного визита в Италию, который также ознаменовал годовщину их свадьбы, королева размышляла о последних двух десятилетиях с мужем.
"Двадцать лет, кто мог поверить, что это 20 лет? В чем секрет? Я не знаю... ну... я полагаю, что это просто своего рода дружба, на самом деле", — сказала королева, которую цитирует People.
"Смеяться над одними и теми же вещами, жить дальше. Я полагаю, что это занимает большую часть времени", — добавила королева во время визита в школу Алессандро Мандзони.
Она добавила, что они собираются обменяться подарками на годовщину, как только вернутся в Великобританию после своей насыщенной четырехдневной поездки в Италию.
"Мы собираемся сохранить это", — сказала королева Камилла, согласно изданию. "В противном случае... вам придется торопиться. У вас нет времени что-либо сказать. Нет, я думаю, мы можем покопаться в своих карманах и вытащить что-нибудь в конце дня".
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Кто такая королева Камилла?
Королева Камилла (Камилла Паркер-Боулз) - королева Великобритании, вторая жена Чарльза III, коронованная вместе с ним 6 мая 2023 года. С 2005 по 2022 годы носила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской (второй титул не использовала). С сентября 2022 года и до мая 2023 была королевой-консортом.
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