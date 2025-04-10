Соседи удивятся богатому урожаю: что посадить в мае 2025

Важно:
- Что можно посадить в мае
- Какие фрукты и ягоды посадить в мае
- Лунный посевной календарь на май 2025
Май — один из самых активных месяцев для дачников: тепло уже установилось, а почва достаточно прогрелась.
Это отличное время для посадки множества овощей, фруктов и цветов как в открытый грунт, так и на рассаду, говорится в материале Главреда.
Что можно посадить в мае
Морковь — можно начинать высевать в мае, причём посадочный период может продолжаться до середины июля.
Редис — неприхотлив в уходе, его можно смело сажать в течение всего мая.
Свёкла — оптимальное время для посадки приходится на первую половину месяца.
Картофель — как правило, высаживают с 10 по 20 мая, в зависимости от региона.
Помимо этих овощей, в мае также можно посадить:
- Помидоры, баклажаны, перец, кабачки и цуккини — это отличное время как для посадки в грунт, так и для пересадки рассады.
- Огурцы, кукуруза, фасоль, сельдерей, шпинат тёплого сезона, тыква, батат, соя, лук-порей, зелёный лук, салат, арахис и мангольд — всё это можно сеять прямо в грунт.
Какие фрукты и ягоды посадить в мае
Хотя фруктовые деревья и кустарники часто сажают весной или осенью, в мае ещё можно успеть посадить:
- Саженцы земляники и клубники;
- Ягодные кустарники, такие как малина, смородина, крыжовник (при наличии саженцев с закрытой корневой системой).
Что высаживать в мае
Начало мая — идеальное время для украшения участка:
- Георгины, гладиолусы, канны — можно высаживать уже с первых чисел месяца.
- С середины мая стоит приступать к посадке флоксов, колокольчиков и пустозвонов.
- Из однолетних цветов до конца месяца желательно посадить анютины глазки, фуксии, космеи, герань.
- Не забудьте и про пересадку клубней многолетников, если это не было сделано раньше.
Лунный посевной календарь на май 2025
1–6 мая
- Эти дни отлично подходят для посева корнеплодов, зерновых культур, бобовых, капусты, чеснока, лука и зелени. Также благоприятен период для посадки картофеля и земляники.
- Хорошее время для черенкования и прививки плодовых деревьев, а также для формирующей обрезки, если вы хотите замедлить рост растений.
- Внесение удобрений под садовые культуры даст хороший результат. Рекомендуется также начать активную борьбу с вредителями.
7–13 мая
- Корнеплоды, собранные в этот период, будут особенно полезны. Основное внимание стоит уделить прополке, окучиванию картофеля и посадке молодых саженцев.
- Хорошо провести подкормку зерновых и цветущих растений. Это благоприятное время для большинства овощных и ягодных культур.
- Также рекомендуется заняться лечением растений от болезней. Избегайте пересадок, но полив и внесение удобрений будут весьма кстати.
14–21 мая
- Хороший период для посадки перца, бобовых, баклажанов, цветной капусты.
- Благоприятное время для ухода за декоративными культурами и лекарственными растениями, в том числе земляникой.
- Эффективны обрезка, полив и прививка деревьев.
21–27 мая
- Отличный момент для посева цветной капусты для осеннего сбора, а также для посадки помидоров, бахчевых, листовых овощей и огурцов.
- Можно также высаживать базилик, кориандр и другие ароматные травы.
- Растения хорошо откликаются на подкормку и полив в это время.
28–29 мая
- Рекомендуется сбор лекарственных растений и посадка томатов и перца в открытый грунт.
- Подходящее время для срезки цветов. Можно заняться профилактикой и лечением болезней растений, но с обрезкой стоит быть осторожным — она может принести вред.
30–31 мая
- Период подходит для пересадки мяты, мелиссы и удаления усов у клубники, а также для формирующей обрезки растений для замедления роста.
- Можно заняться хвойными культурами, провести прореживание грядок и культивацию почвы. Также рекомендуется удаление молодой поросли деревьев.
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Что такое картофель?
Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".
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