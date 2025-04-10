Соседи удивятся богатому урожаю: что посадить в мае 2025

Календарь садовода май 2025: лунный посевной календарь - что посадить в последнем месяце весны.

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Календарь садовода май 2025 / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Reginal, Pexels/Greta Hoffman

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Что можно посадить в мае

Какие фрукты и ягоды посадить в мае

Лунный посевной календарь на май 2025

Май — один из самых активных месяцев для дачников: тепло уже установилось, а почва достаточно прогрелась.

Это отличное время для посадки множества овощей, фруктов и цветов как в открытый грунт, так и на рассаду, говорится в материале Главреда.

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Что можно посадить в мае

Морковь — можно начинать высевать в мае, причём посадочный период может продолжаться до середины июля.

Редис — неприхотлив в уходе, его можно смело сажать в течение всего мая.

Свёкла — оптимальное время для посадки приходится на первую половину месяца.

Картофель — как правило, высаживают с 10 по 20 мая, в зависимости от региона.

Помимо этих овощей, в мае также можно посадить:

Помидоры, баклажаны, перец, кабачки и цуккини — это отличное время как для посадки в грунт, так и для пересадки рассады.

Огурцы, кукуруза, фасоль, сельдерей, шпинат тёплого сезона, тыква, батат, соя, лук-порей, зелёный лук, салат, арахис и мангольд — всё это можно сеять прямо в грунт.

/ Главред

Какие фрукты и ягоды посадить в мае

Хотя фруктовые деревья и кустарники часто сажают весной или осенью, в мае ещё можно успеть посадить:

Саженцы земляники и клубники;

Ягодные кустарники, такие как малина, смородина, крыжовник (при наличии саженцев с закрытой корневой системой).

Что высаживать в мае

Начало мая — идеальное время для украшения участка:

Георгины, гладиолусы, канны — можно высаживать уже с первых чисел месяца.

С середины мая стоит приступать к посадке флоксов, колокольчиков и пустозвонов.

Из однолетних цветов до конца месяца желательно посадить анютины глазки, фуксии, космеи, герань.

Не забудьте и про пересадку клубней многолетников, если это не было сделано раньше.

Лунный посевной календарь на май 2025

1–6 мая

Эти дни отлично подходят для посева корнеплодов, зерновых культур, бобовых, капусты, чеснока, лука и зелени. Также благоприятен период для посадки картофеля и земляники.

Хорошее время для черенкования и прививки плодовых деревьев, а также для формирующей обрезки, если вы хотите замедлить рост растений.

Внесение удобрений под садовые культуры даст хороший результат. Рекомендуется также начать активную борьбу с вредителями.

7–13 мая

Корнеплоды, собранные в этот период, будут особенно полезны. Основное внимание стоит уделить прополке, окучиванию картофеля и посадке молодых саженцев.

Хорошо провести подкормку зерновых и цветущих растений. Это благоприятное время для большинства овощных и ягодных культур.

Также рекомендуется заняться лечением растений от болезней. Избегайте пересадок, но полив и внесение удобрений будут весьма кстати.

14–21 мая

Хороший период для посадки перца, бобовых, баклажанов, цветной капусты.

Благоприятное время для ухода за декоративными культурами и лекарственными растениями, в том числе земляникой.

Эффективны обрезка, полив и прививка деревьев.

21–27 мая

Отличный момент для посева цветной капусты для осеннего сбора, а также для посадки помидоров, бахчевых, листовых овощей и огурцов.

Можно также высаживать базилик, кориандр и другие ароматные травы.

Растения хорошо откликаются на подкормку и полив в это время.

28–29 мая

Рекомендуется сбор лекарственных растений и посадка томатов и перца в открытый грунт.

Подходящее время для срезки цветов. Можно заняться профилактикой и лечением болезней растений, но с обрезкой стоит быть осторожным — она может принести вред.

30–31 мая

Период подходит для пересадки мяты, мелиссы и удаления усов у клубники, а также для формирующей обрезки растений для замедления роста.

Можно заняться хвойными культурами, провести прореживание грядок и культивацию почвы. Также рекомендуется удаление молодой поросли деревьев.

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