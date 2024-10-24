Несмотря на любые потери: Путин отдал оккупантам приказ дойти до важной точки - Маляревич

Противник штурмует 24/7, бросает в бой бронированную технику.

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Оккупанты получили новую задачу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Фейсбук 47-й ОМБр

Российские агрессоры получили новый приказ на Купянском направлении. Им поставили задачу дойти до реки Оскол несмотря на любые потери.

Как пояснил заместитель командира батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олесь Маляревич, враги подтягивают резервы и проводят штурмы круглосуточно, передает FREEДОМ

Кто такой Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Киевского городского совета 8 созыва, в 2022 году во время полномасштабного вторжения россии присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ, младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки. видео дня

"Противник штурмует 24/7, бросает в бой бронированную технику. Вчера была очередная массированная атака: армия РФ применила 17 единиц техники, но все потеряла. У нее приказ выйти к реке Оскол любой ценой. Чтобы его выполнить, она подтягивает на это направление все, что у нее есть. В районе Кругляковки противник давит в сторону берега: там железная дорога, до которой он не может дойти. Российские оккупанты несут колоссальные потери, и рано или поздно это даст результат", - проинформировал Олесь Маляревич.

В то же время, по данным Генштаба, на Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Наши войска отбили три атаки россиян в районе Волчанска, еще один бой до сих пор продолжается.

"Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Песчаного и Вишневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки, Степной Новоселовки и Лозовой идет еще четыре боя. Враг нанес авиаудар в районе Купянска", - говорится в заявлении Генштаба.

Ситуация на фронте - последние новости

По данным ОТГ "Луганск", оккупанты неожиданно взяли паузу сразу на трех направлениях фронта. Агрессоры из России имеют целью, вероятно, использовать паузу для пополнения боекомплекта, пополнения вооружения, а также переброски техники.

В то же время ВСУ "дали по зубам" РФ на Донбассе. Агрессоры остановились во время штурмов высот и тормозят сегодня на этом направлении, говорит эксперт Жданов.

В свою очередь эксперт Дмитрий Снегирев раскрыл наступление ВСУ на еще одном участке фронта - на Курщине. За последние сутки отмечена резкая активизация и средств поражения Сил обороны Украины.

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