Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Украина исчезнет": Лукашенко разразился угрозами о "самом опасном оружии" РФ

Руслана Заклинская
23 октября 2024, 22:14
181
Белорусский диктатор заявил, что Россия может использовать самое опасное оружие, если НАТО введет войска в Украину.
'Украина исчезнет': Лукашенко разразился угрозами о 'самом опасном оружии' РФ
Белорусский диктатор пригрозил "самым опасным" российским оружием / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, скриншот с YouTube

Россия может вытащить с военных складов свое "самое опасное оружие", если войска НАТО появятся в Украине. Такое развитие событий "спрогнозировал" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

"Если в Украину введут войска НАТО, Россия может достать со складов опасное оружие", - заявил Лукашенко.

Кроме этого белорусский диктатор прокомментировал возможное участие войск КНДР в войне на стороне России. Он считает, что России не нужна помощь войск Северной Кореи.

видео дня

"Ах, северокорейцы... Я не думаю, что руководству России, военным это надо вообще. Людей на фронте в Украине, россиян, хватает. Надо - будет больше. Мобилизационный ресурс значительный", - убежден Лукашенко.

По его словам, солдаты КНДР вряд ли принимают или будут принимать участие в войне. Приспешник Путина утверждает, что якобы "такой империи это не нужно".

Лукашенко также утверждает, что Россия никогда не применит ядерное оружие, которое находится в Беларуси, если он лично не даст на это согласия. Кроме этого, белорусский диктатор заявил, что "Россия не погибнет, если Зеленский сбросит грязную бомбу", но якобы "ответит так, что Украина исчезнет".

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Беларусь и война России против Украины - последние новости

Напомним, депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда заявил о необходимости переносить войну не только на территорию России, но и в Беларусь.

Диктатор Александр Лукашенко отреагировал на это заявление и назвал его "вяканьем" несерьезных людей. Он утверждает, что серьезные лица, включая президента Зеленского, не намерены атаковать Беларусь.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова выразил свою поддержку российскому диктатору Путину. На этот раз он похвалил изменение ядерной политики Москвы, которые якобы должно "охладить пыл" западных стран.

Как сообщал Главред, недавно Лукашенко заявил, что хочет принять участие в переговорах между Украиной и Россией, опасаясь, что без Минска могут принять решение, по которому Беларусь останется без "половины страны".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Александр Лукашенко война России и Украины войска КНДР в Украине
Реклама

Главное за день

Ещё
Россия выпустила по Украине рой дронов: под Киевом - взрывы

Россия выпустила по Украине рой дронов: под Киевом - взрывы

22:38Украина
Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

22:11Синоптик
США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

20:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

"Люблю его, хотя и опасаюсь": Оля Цибульская сообщила о важных переменах

"Люблю его, хотя и опасаюсь": Оля Цибульская сообщила о важных переменах

Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

Последние новости

23:07

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

22:55

"Сил нет совсем": молодая жена путиниста Евгения Петросяна совсем слегла - детали

22:55

"Королева нимфеток": Кристина Соловий взбудоражила Сеть непослушной юбкой

22:50

"Черный день" для России: полковник ВСУ рассказал детали разгрома РФ на Курщине

22:38

Россия выпустила по Украине рой дронов: под Киевом - взрывы

Украина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – ЯгунУкраина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – Ягун
22:24

София Ротару вышла на связь и показалась в Киеве на кладбище - причина

22:14

"Украина исчезнет": Лукашенко разразился угрозами о "самом опасном оружии" РФ

22:11

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

21:59

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024: когда имидж менять не стоит

Реклама
21:48

"Это металлолом": летчик-испытатель жестко "проехался" по боевой авиации КНДР

21:40

"Был безнадежно влюблен": Melovin впервые прокомментировал слухи про помолвку

21:36

Снижение мобилизационного возраста до 21 года: в ВСУ прокомментировали такую идею

20:48

Цены бьют рекорды: в Украине сильно взлетела стоимость стратегического овоща

20:45

США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

20:43

Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

20:22

Знают далеко не все: какие вещи нельзя держать в своей спальне - ТОП-8 предметов

20:17

"На уровне пропаганды!": Захарова ушла от вопроса о войсках КНДР в РоссииВидео

20:12

Почему лампочки так быстро перегорают: неожиданные причины

20:10

Дива Монро рассказала, как ходила в ТЦК и состоит ли на воинском учете

19:53

"Другого пути нет": генерал СБУ сделал заявление о создании Украиной ядерного оружия

Реклама
19:47

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

19:34

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

19:17

Разрешение Украине бить западным оружием вглубь РФ: Остин озвучил стратегию США

19:06

"Фиаско для России": в МИД Украины отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС

19:04

В Турции на аэрокосмическую компанию напали террористы - СМИВидео

18:48

Орбана сбрасывают с пьедестала: опрос в Венгрии показал интересные результаты

18:34

Вывесили российский флаг: войска РФ зашли в важный город на Востоке - BILD

18:29

"Постоянно бросает в эту историю": популярная певица призналась в злоупотреблении алкоголем

17:57

Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответомВидео

17:55

Бронирование претерпело изменения: у компаний могут отобрать статус "критических", подробности

17:51

Украина способна остановить наступление оккупантов: офицер озвучил ключевые условия

17:46

Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

17:39

"Не только к северу от Суджи": эксперт Снегирев раскрыл наступление ВСУ на Курщине

17:31

Участие КНДР в войне в Украине приведет к новой эпохе: на Западе забили тревогу

17:18

Сразу на трех направлениях фронта: оккупанты неожиданно взяли паузу - ОТГ "Луганск"

17:15

"Нас обманули": имеет ли Украина право создать ядерное оружие - генерал-майор СБУ

17:04

Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

16:42

Выплаты украинским беженцам: Польша предлагает изменить систему помощи

16:38

Находка для коллекционеров: какие игрушки из СССР стоят десятки и сотни тысяч гривен

16:31

Парень нашел потайной ход в лесу и спустился туда: его видео 18 миллионов человекВидео

Реклама
16:25

Каравай с солью и кокошник: генсек ООН оскандалился во время визита в Россию

16:14

Ядерное оружие или НАТО для Украины: генерал СБУ назвал главную проблему Запада

15:56

План победы "обречен на провал", а Запорожье станет целью РФ: главное из статьи The Economist

15:53

Трофея не избежать: как поймать карпа осенью

15:49

Скандальная блогерша Стужук, которая молчит о войне, беременна пятым ребенком

15:27

Остановка деятельности МСЭК: министр сказал, кому передадут функции

15:17

Вдвое больше предыдущих оценок: сколько военных КНДР направили в РФ

15:14

Лучше палец в рот не класть: астрологи назвали самые бескомпромиссные знаки Зодиака

15:08

У Путина объявили о позиции по "мирной" инициативе Китая и Бразилии

15:06

Будет богатая и счастливая жизнь: что нужно сделать 24 октября - приметы

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять