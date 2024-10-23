'Украина исчезнет': Лукашенко разразился угрозами о 'самом опасном оружии' РФ

Белорусский диктатор заявил, что Россия может использовать самое опасное оружие, если НАТО введет войска в Украину.

https://glavred.info/world/ukraina-ischeznet-lukashenko-razrazilsya-ugrozami-o-samom-opasnom-oruzhii-rf-10608002.html Ссылка скопирована

Белорусский диктатор пригрозил "самым опасным" российским оружием / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, скриншот с YouTube

Россия может вытащить с военных складов свое "самое опасное оружие", если войска НАТО появятся в Украине. Такое развитие событий "спрогнозировал" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

"Если в Украину введут войска НАТО, Россия может достать со складов опасное оружие", - заявил Лукашенко.

Кроме этого белорусский диктатор прокомментировал возможное участие войск КНДР в войне на стороне России. Он считает, что России не нужна помощь войск Северной Кореи.

видео дня

"Ах, северокорейцы... Я не думаю, что руководству России, военным это надо вообще. Людей на фронте в Украине, россиян, хватает. Надо - будет больше. Мобилизационный ресурс значительный", - убежден Лукашенко.

По его словам, солдаты КНДР вряд ли принимают или будут принимать участие в войне. Приспешник Путина утверждает, что якобы "такой империи это не нужно".

Лукашенко также утверждает, что Россия никогда не применит ядерное оружие, которое находится в Беларуси, если он лично не даст на это согласия. Кроме этого, белорусский диктатор заявил, что "Россия не погибнет, если Зеленский сбросит грязную бомбу", но якобы "ответит так, что Украина исчезнет".

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Беларусь и война России против Украины - последние новости

Напомним, депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда заявил о необходимости переносить войну не только на территорию России, но и в Беларусь.

Диктатор Александр Лукашенко отреагировал на это заявление и назвал его "вяканьем" несерьезных людей. Он утверждает, что серьезные лица, включая президента Зеленского, не намерены атаковать Беларусь.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова выразил свою поддержку российскому диктатору Путину. На этот раз он похвалил изменение ядерной политики Москвы, которые якобы должно "охладить пыл" западных стран.

Как сообщал Главред, недавно Лукашенко заявил, что хочет принять участие в переговорах между Украиной и Россией, опасаясь, что без Минска могут принять решение, по которому Беларусь останется без "половины страны".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред