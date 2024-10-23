В НАТО отреагировали на возможность отправки войск КНДР в Украину

Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи возможную переброску военных КНДР в Россию.

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Марк Рютте сделал заявление об отправке войск КНДР в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Отправка войск КНДР в Украину приведет к эскалации

Генсек НАТО провел переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Северная Корея отправит свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне страны-агрессора России, это значительно обострит конфликт.

"Если Северная Корея направит войска в Украину, чтобы воевать на стороне России, это приведет к значительной эскалации конфликта", - сказал генсек НАТО.

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По словам Рютте, он провел обсуждение с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, пишет Reuters.

Стороны обсудили тесное партнерство Альянса с Сеулом, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере обороны и промышленности, а также взаимосвязанной безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Страна-агрессор Россия может готовить к отправке на фронт две бригады северокорейских военных по 6 тысяч человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 22 октября. Он отметил, что для нашего государства это может быть вызовом.

Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян "немедленно вывести свои войска из России". Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия.

Пхеньян назвал "беспочвенными слухами" подтвержденную южнокорейской разведкой информацию о переброске войск КНДР на помощь России в войне против Украины. По словам дипломатов КНДР, отношения с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве".

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал вопрос отправки Северной Кореей войск в Россию. По словам американского политика, он не может подтвердить эту информацию.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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