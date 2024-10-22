Переброска войск КНДР в Украину: циничное заявление союзника РФ в ООН

Главное:
- КНДР подтвердила военное сближение с РФ
- Сеул осудил Россию за привлечение к войне Северной Кореи
- Южная Корея может отправить в Украину своих разведчиков
Пхеньян называет "беспочвенными слухами" подтвержденную южнокорейской разведкой информацию о переброске войск КНДР на помощь России в войне против Украины. Такое заявление в ООН сделал представитель делегации Северной Кореи, цитирует Yonhap.
По словам дипломатов КНДР, отношения с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве".
"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не видит необходимости комментировать такие беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы опорочить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и основанные на сотрудничестве отношения между двумя суверенными государствами", — заявил представитель Северной Кореи в ООН во время сессии Первого комитета Генеральной Ассамблеи.
На отдельном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук призвал к немедленному прекращению растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, которое потенциально делает Пхеньян "активной воюющей стороной в войне".
"Мы хорошо знаем, что Северная Корея является привычным нарушителем международных норм и резолюций Совета Безопасности. Однако недавние действия Пхеньяна удивили даже нас", — сказал Хван.
Он осудил Россию за то, что она "пошла на риск" из отчаяния, вовлекая третью страну в свою агрессию.
Войска КНДР в Украине - главное
Согласно данным южнокорейской разведки, с 8 по сентября в Россию переправили 1500 северокорейских солдат. Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхын во Владивосток.
Помимо этого, стало расти число перелётов российских военно-транспортных самолётов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. По всей видимости, они также перевозили бойцов.
BILD также пишет, что Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов". Это подразделение готовили специально для войны с НАТО.
Вашингтон не подтвердил предполагаемое развертывание войск и лишь высказал комментарии о том, что это было бы тревожно, если бы это было правдой. Государственные рупоры Северной Кореи хранят молчание относительно сообщений о развертывании войск.
BILD предполагал, что Южная Корея может пересмотреть помощь Украине — до этого Сеул помогал только гуманитарно и касками.
Позже другие СМИ уточнили, что Корея может отправить в Украину своих опытных разведчиков для допроса северокорейских пленных.
Что такое Yonhap?
Йонхап - крупнейшее южнокорейское информационное агентство. Это финансируемая компания, базирующаяся в Сеуле, Южная Корея. Yonhap предоставляет новостные статьи, фотографии и другую информацию для газет, телеканалов и других средств массовой информации в Южной Корее.
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