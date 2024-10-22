Переброска войск КНДР в Украину: циничное заявление союзника РФ в ООН

Это первый публичный комментарий Пхеньяна по поводу новой помощи России.

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Войска КНДР в Украине - первая реакция Северной Кореи в ООН / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

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КНДР подтвердила военное сближение с РФ

Сеул осудил Россию за привлечение к войне Северной Кореи

Южная Корея может отправить в Украину своих разведчиков

Пхеньян называет "беспочвенными слухами" подтвержденную южнокорейской разведкой информацию о переброске войск КНДР на помощь России в войне против Украины. Такое заявление в ООН сделал представитель делегации Северной Кореи, цитирует Yonhap.

По словам дипломатов КНДР, отношения с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве".

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"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не видит необходимости комментировать такие беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы опорочить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и основанные на сотрудничестве отношения между двумя суверенными государствами", — заявил представитель Северной Кореи в ООН во время сессии Первого комитета Генеральной Ассамблеи.

На отдельном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук призвал к немедленному прекращению растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, которое потенциально делает Пхеньян "активной воюющей стороной в войне".

"Мы хорошо знаем, что Северная Корея является привычным нарушителем международных норм и резолюций Совета Безопасности. Однако недавние действия Пхеньяна удивили даже нас", — сказал Хван.

Он осудил Россию за то, что она "пошла на риск" из отчаяния, вовлекая третью страну в свою агрессию.

Войска КНДР в Украине - главное

Согласно данным южнокорейской разведки, с 8 по сентября в Россию переправили 1500 северокорейских солдат. Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхын во Владивосток.

Ось зла / Инфографика: Главред

Помимо этого, стало расти число перелётов российских военно-транспортных самолётов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. По всей видимости, они также перевозили бойцов.

BILD также пишет, что Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов". Это подразделение готовили специально для войны с НАТО.

Вашингтон не подтвердил предполагаемое развертывание войск и лишь высказал комментарии о том, что это было бы тревожно, если бы это было правдой. Государственные рупоры Северной Кореи хранят молчание относительно сообщений о развертывании войск.

BILD предполагал, что Южная Корея может пересмотреть помощь Украине — до этого Сеул помогал только гуманитарно и касками.

Позже другие СМИ уточнили, что Корея может отправить в Украину своих опытных разведчиков для допроса северокорейских пленных.

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