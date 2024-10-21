Путин получит нового врага: Южная Корея может пересмотреть помощь Украине - BILD

Помощь Южной Кореи может сильно повлиять на ход войны в Украине.

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Войска КНДР уже в Украине / Коллаж Главреда. Фото: МО Южной Кореи

Южная Корея может пересмотреть свою помощь Украине в ответ на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины, считает обозреватель BILD Альберт Линк.

С начала полномасштабного вторжения Сеул помогал Украине только гуманитарно и касками, отметил Линк. Но из-за союзничества России и КНДР может решиться на отправку оружия.

По его словам, призыв солдат из КНДР может стать "огромной ошибкой" Путина — России грозит новый враг в лице Южной Кореи.

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"Ужасный сценарий для Путина: Южная Корея, которая до сих пор поддерживала Украину лишь гумпомощью и касками, реагирует на вступление Кима в войну — и отправляет Украине оружие. Маленькая Южная Корея (лишь немного больше Австрии) — одна из крупнейших армий мира с примерно 3,6 млн солдат (500 000 активных, 3,1 млн в резерве), — высказался эксперт.

Линк напомнил, что оружейная промышленность у Южной Кореи процветает, само оружие — стандартов НАТО, то есть востребовано.

"Южнокорейское правительство поставило цель стать четвёртым по величине экспортёром оружия в мире к 2027 году после США, России и Франции. Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, это окажет огромное влияние на ход войны", — пишет Линк.

КНДР и Южная Корея - сравнение / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - главное

Согласно данным южнокорейской разведки, с 8 по сентября в Россию переправили 1500 северокорейских солдат. Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхын во Владивосток.

Помимо этого, стало расти число перелётов российских военно-транспортных самолётов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. По всей видимости, они также перевозили бойцов.

BILD также пишет, что Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов". Это подразделение готовили специально для войны с НАТО.

21 октября Сеул вызвал "на ковер" российского посла вызвали из-за войск КНДР в Украине. В частности, Южная Корея призвала Россию вывести свои войска и прекратить военное сотрудничество с Пхеньяном.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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