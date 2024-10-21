Южная Корея пригрозила РФ: российского посла вызвали из-за войск КНДР в Украине

Южная Корея призвала Россию вывести свои войска и прекратить военное сотрудничество с КНДР.

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Южная Корея вызвала посла РФ из-за привлечения военных из КНДР в войну против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео на YouTube

В понедельник, 21 октября, Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России Георгия Зиновьева. Его призвали принять "немедленные" меры для вывода северокорейских войск из Украины. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Встреча состоялась между первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Кимом Хонг Кюном и Зиновьевым, во время которой Сеул официально выразил "серьезную позицию" по поводу ситуации. Российского посла "решительно призвали к немедленному выводу северокорейских войск и прекращению соответствующего сотрудничества" с Пхеньяном.

Ким подчеркнул, что военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей является "серьезной угрозой" не только для Южной Кореи, но и для международного сообщества.

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В МИД Южной Кореи сообщили, что Ким "осудил незаконное военное сотрудничество, которое включает развертывание войск Северной Кореи". Россиян предупредили, что Сеул отреагирует "всеми возможными средствами" в сотрудничестве с международным сообществом на любые действия, угрожающие его основным интересам.

В свою очередь посол Зиновьев заявил, что военное сотрудничество России с Северной Кореей "не является угрозой для безопасности Южной Кореи" и происходит "в рамках международного права". Кроме этого, посольство РФ в Южной Корее утверждает, что Москва и Пхеньян имеют "противоположные взгляды" на причины роста напряженности на Корейском полуострове.

Северная Корея vs Южная Корея / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, Северная Корея отправляет в Россию 12 тысяч военнослужащих, включая подразделение спецназначения, для участия в войне против Украины, сообщает южнокорейская разведка. На первом этапе уже переброшено около 1,5 тысячи солдат с помощью российских кораблей.

Центр стратегических коммуникаций Украины опубликовал видео, на котором видно, как северокорейские солдаты получают военное обмундирование на российской военной базе.

Согласно данным ГУР, 18 военнослужащих из Северной Кореи попытались сбежать с позиций российских войск в Курской области, но были задержаны в Брянской области. Всех северокорейских военных переместили в Льговский район Курской области для участия в наступательных операциях России.

Глава Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли заявил, что Северная Корея отправила свои войска на войну против Украины для получения боевого опыта. Он также отметил, что США не имеют влияния на Ким Чен Ына и что Северная Корея будет действовать по своему желанию.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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