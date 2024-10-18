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Солдат КНДР уже экипируют в форму РФ: МИД Украины требует "жесткой реакции"

Руслана Заклинская
18 октября 2024, 21:30
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Евроатлантическое сообщество должно осознать, что Северная Корея вторгается в Европу вместе с РФ, заявил Андрей Сибига.
Солдат КНДР уже экипируют в форму РФ: МИД Украины требует 'жесткой реакции'
КНДР вторгается в Европу бок о бок с Россией - Сибига / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео SPRAVDI, Главред

Северная Корея фактически участвует во вторжении в Европу вместе с российскими войсками. Запад должен жестко отреагировать на отправку северокорейских солдат на войну против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом. Не наемниками. Регулярными подразделениями, которые Москва планирует использовать как пушечное мясо. Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу бок о бок с Россией, и действовать без промедлений", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что РФ "серьезно усиливает свою агрессию, вовлекая КНДР в войну". Глава МИД добавил, что Украина требует "немедленной и жесткой реакции" от мира.

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"Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками плана победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский", - отметил Сибига.

По его словам, поскольку страна-агрессор Россия масштабирует войну, то союзники должны масштабировать военную поддержку Украины:

  1. Снять ограничения на дальнобойные удары.
  2. Начать перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
  3. Предоставить приглашение в НАТО.
  4. Увеличить инвестиции в украинское производство вооружений.

Военных КНДР снаряжают в РФ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опубликовал видео, на котором видно, как на российской военной базе раздают форму солдатам из Северной Кореи.

На видео показана шеренга северокорейских солдат, которые получают военное обмундирование, вещевые мешки и аптечки. Видно, что одновременно форму получают более 50 человек. Солдаты из КНДР заметно ниже российских.

"Это недавно полученные кадры, которым не более 72 часов. Это Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России", - уточнили в Центре.

Отметим, что на Сергеевском полигоне ранее уже фиксировали тренировки северокорейских военных.

Смотрите видео северокорейских солдат на на Сергеевском полигоне:

Солдат КНДР уже экипируют в форму РФ: МИД Украины требует 'жесткой реакции'
Солдаты КНДР на российском полигоне / Фото: скриншот

Войска КНДР в Украине - что известно

Напомним, Северная Корея отправляет в Россию 12 тысяч военнослужащих, включая подразделение спецназначения, для участия в войне против Украины, сообщает южнокорейская разведка. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, на первом этапе уже переброшено около 1,5 тысячи солдат с помощью российских кораблей.

Также 18 октября президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить последние события. Во время встречи рассматривали перемещение северокорейских войск в Россию, но количество военных и их задачи не уточнялись.

Кроме этого, национальная разведывательная служба Южной Кореи опубликовала спутниковые снимки, которые показывают размещение подразделений армии Северной Кореи, переброшенных в Россию. На снимках видно военный полигон в Уссурийске, где находятся около 400 северокорейских солдат, которых готовят для отправки на войну против Украины.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

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