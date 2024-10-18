Враг 'обломает зубы': в разведке Эстонии успокоили относительно солдат из КНДР

Отправка солдат из КНДР в Россию для поддержки ее агрессии в Украине свидетельствует о проблемах РФ.

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В разведке объяснили значение войск КНДР в войне с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Army (иллюстративное фото)

Если некоторые эксперты убеждены, что усиление оккупантов северокорейскими войсками существенно изменит ситуацию на поле боя, то это далеко не так. Как утверждает глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, такой ход может сыграть существенную роль только в будущих боях, в случае продолжения этого в течение длительного времени, сообщает ERR.

Что известно о ERR? Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший председатель Эстонского радио.

Кивисельг выражает мнение, что отправка солдат из КНДР в Россию для поддержки ее агрессии в Украине свидетельствует о проблемах РФ. Оккупантам трудно поддерживать интенсивность военной активности.

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"В публичных сообщениях говорится о том, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 000 солдат и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации", - рассказал руководитель эстонской разведки.

По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, также есть сообщения о создании подразделения численностью около 3 000 человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая, вероятно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"В то же время возможная отправка Северной Кореей на украинский фронт таких сил - 3000 человек или 10 000 человек - не принесет каких-то существенных изменений на поле боя. Однако, если это продолжится в течение более длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях", - отметил Кивисельг.

Войска КНДР в войне в Украине - что известно

Как известно, в Южной Корее назвали количество войск КНДР, которые перебрасывают на войну с Украиной. Пхеньян начал переброску своих спецподразделений в Россию с 8 по 13 октября.

А вот по данным Центра противодействия дезинформации, Россия будет скрывать наличие войск КНДР на фронте. Путин будет выдавать северокорейских солдат за бурятов.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов озвучил, когда войска КНДР начнут воевать против Украины и где. По его словам, подготовка пехотинцев из КНДР проходит в восточных регионах РФ.

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