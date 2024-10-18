Позиции ВСУ на Харьковщине усилились: что этому способствовало объяснил Снегирев

Созданы дальнейшие условия для тактических успехов Сил обороны Украины.

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ГУР улучшили положение ВСУ на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: deepstate, фото: Генеральный штаб ВСУ

В районе населенного пункта Липцы Харьковской области подразделению Главного управления разведки Министерства обороны Украины удалось осуществить на самом деле уникальную операцию. Воины успешно зачистили 400 гектаров лесистой местности, несмотря на сложный рельеф местности и укрепленные позиции противника. Перед операцией враг "закопался" в глубокие разветвленные "норы".

Деталями поделился военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

"Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны зачистили их за два месяца. Причем площадь зачищенной территории - более 400 гектаров. Рельеф местности - это перепады высот, овраги, балки, по сути, достаточно сложный рельеф, учитывая то, что позиции противника - это фактически одноместные норы... Это очень серьезный укрепрайон, который зачищен украинскими защитниками и, соответственно, созданы дальнейшие условия для тактических успехов Сил обороны Украины", - прокомментировал он.

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По словам эксперта, подразделениям ГУР МО удалось фактически без потерь завести на эту территорию личный состав 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия". Именно он выполняет стабилизационные мероприятия на этом участке фронта.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

"Напомню, это не первая успешная операция спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны. До этого бойцами ГУР был освобожден самый сложный промышленный объект - Волчанский агрегатный завод. Эти две операции значительно усилили позиции Сил обороны Украины на Волчанском направлении. Более того, создали предпосылки для дальнейшей деоккупации захваченных украинских земель. И следует отметить, что Главное управление разведки Министерства обороны продолжает успешную тактику совместных операций с Национальной гвардией в проведении подобного характера операций", - отметил Дмитрий Снегирев.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Главред озвучил направление, где враг готовит наступление. Как отмечалось, агрессоры готовят боевые подразделения для наступления на Юге.

Кроме этого, враг применил "тактику Угледара" для еще одного города. Там ситуация остается тяжелой, враг пытается охватить город с флангов.

Как известно, северокорейских солдат активно перебрасывают на войну с Украиной. В Южной Корее назвали количество таких войск.

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