Украина получит шесть самолетов: Умеров анонсировал новые F16 в ближайшее время

Впоследствии будет усиление наших возможностей истребителями F16.

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Умеров анонсировал появление новых F-16 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал Умерова

Норвегия продолжит поддержку нашего государства и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Фейсбук.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". видео дня В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

По его словам, он провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, в ходе которых достигли "конкретных договоренностей" по укреплению противовоздушной обороны Украины, во время Совета Украина-НАТО.

"Отдельный фокус - авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F-16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", - написал он в соцсетях.

Кроме этого, по словам Умерова, с союзниками обсудили вопросы развития украинской оборонной промышленности.

"Пригласил Норвегию присоединиться к "Датской модели" - прямом финансированию украинских оборонных предприятий. Работаем в этом направлении. Отдельно предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, которое включает тренировки и комплектование. Новые анонсы скоро", - подытожил Умеров.

​ F-16 - характеристика / Инфографика: Главред

В то же время норвежская сторона пока что о результатах этой встречи не сообщила.

F-16 для Украины - что известно

В начале сентября министр обороны Рустем Умеров анонсировал появление новых F-16 в Украине. Группа украинских пилотов начала проходить подготовку в Румынии.

Кроме этого, на Западе выдали откровенное заявление о том, что F-16 поставляют поздно, Украине надо до 200 самолетов. По их данным, авиацию необходимо было поставить еще в начале летнего контрнаступления ВСУ 2023 года.

Кроме этого, СМИ заметили неожиданные детали на украинских F-16. Речь идет о специфическом пилоне с объективами и странном цвете фонаря одного из самолетов.

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