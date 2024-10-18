РФ перебрасывает войска и технику: названо направление, где враг готовит наступление

Российские войска активно готовятся к наступательной операции. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.
По его словам, враг сейчас в активной фазе подготовки.
"Россияне, там где мы наблюдаем, в определенной оперативной паузе, которая позволяет им накопить и собирать определенные группировки к атакующему "кулаку". И разбираться, куда они будут сунуть. Мы считаем, что следующая наступательная операция с российской стороны возможна на следующей неделе - не раньше по крайней мере, возможно даже позже", - сообщил Андрющенко.
Андрющенко рассказал, что на этой неделе наблюдается замедление перемещений личного состава, но в конце прошлой недели было все наоборот. Это свидетельствует о том, что полноценные российские подразделения уже сформированы.
"Они (оккупанты - ред.) заезжают на территорию Розовского и Пологовского районов Запорожской области. Они держат как можно дальше линии фронта, это не ротация, это именно накопление определенных резервов для будущих попыток продолжения наступательных операций. Также мы видим, что грузовики, в которых движутся все эти подразделения, не имеют маркировки. Это говорит о том, что россияне еще не знают, на каких участках Запорожской или Донецкой области будет следующее усиление.", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины рассказывал, что российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея цель обойти или захватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска.
Ранее представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин сообщал, что оккупанты на Юге пытаются регулярно обстреливать и атаковать вдоль линии фронта. Однако значительного накопления вражеских сил, достаточного для проведения масштабных наступательных операций, не наблюдается.
Также, по информации представителя Сил обороны Юга, российская армия готовится к штурмам вблизи села Приютное в Запорожской области.
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