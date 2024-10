ВСУ восстановили позиции в центре Торецка: в ISW сказали, где еще есть продвижение

Украинские войска продвинулись возле Торецка и Покровска. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как говорится в отчете, украинские силы недавно вернули себе территорию в пределах Торецка на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили позиции в центре Торецка.

В то же время отмечается, что российские войска 16 и 17 октября продолжали наступательные операции вблизи Торецка, к югу от Торецка возле Нелиповки, к западу от Торецка возле Щербиновки и к юго-западу от Торецка возле Сухой Балки.

Аналитики ISW также сообщают, что российские силы недавно продвинулись на юго-восток от Покровска, а украинские силы - на восток от Покровска.

Геолокационные данные, опубликованные 17 октября, указывают на то, что российские силы, действующие к юго-востоку от Покровска, недавно одержали победу в восточной Лисовке (к западу от Новогродовки), захватили водоочистные сооружения к западу от Новогродовки и продвинулись вдоль ветровой полосы к юго-западу от Селидово.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.