ВСУ восстановили позиции в центре Торецка: в ISW сказали, где еще есть продвижение

В то же время, российские войска продолжают наступательные операции.

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Бои за Торецк / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Украинские войска продвинулись возле Торецка и Покровска. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как говорится в отчете, украинские силы недавно вернули себе территорию в пределах Торецка на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили позиции в центре Торецка.

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В то же время отмечается, что российские войска 16 и 17 октября продолжали наступательные операции вблизи Торецка, к югу от Торецка возле Нелиповки, к западу от Торецка возле Щербиновки и к юго-западу от Торецка возле Сухой Балки.

Аналитики ISW также сообщают, что российские силы недавно продвинулись на юго-восток от Покровска, а украинские силы - на восток от Покровска.

Геолокационные данные, опубликованные 17 октября, указывают на то, что российские силы, действующие к юго-востоку от Покровска, недавно одержали победу в восточной Лисовке (к западу от Новогродовки), захватили водоочистные сооружения к западу от Новогродовки и продвинулись вдоль ветровой полосы к юго-западу от Селидово.

"При этом геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили незначительные позиции вблизи Николаевки (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки)", - подчеркнули аналитики.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, спикер оперативно-тактической группировки Луганск Анастасия Бобовникова сообщала, что российские оккупанты стирают город Торецк Донецкой области с лица земли. Уничтожая населенный пункт, авиацией, дронами и артиллерией враг таким образом пытается захватить Торецк.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко заявлял, что Силы обороны продолжают сопротивляться врагу на Харьковщине, и на одном из участков фронта появляются условия для освобождения оккупированных территорий.

Кроме того, российские войска на Юге пытаются регулярно обстреливать и осуществлять атакующие действия с целью беспокойства Сил обороны Украины вдоль линии фронта. Однако значительного накопления вражеских сил, достаточного для проведения масштабных наступательных операций, не наблюдается.

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