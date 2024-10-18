Оккупанты собрались на учения: ВСУ ударили из HIMARS по полигону ВС РФ на Запорожье

Подобный инцидент происходит уже второй раз за неделю, что говорит о растущих возможностях ВСУ и халатности российского командования.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-sobralis-na-ucheniya-vsu-udarili-iz-himars-po-poligonu-vs-rf-na-zaporozhe-10606406.html Ссылка скопирована

ВСУ ударили из HIMARS по оккупантам / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские оккупанты снова собрались на открытой местности для учений и попали под удар украинской артиллерии. Это уже второй случай за неделю. Инцидент снова произошел предположительно в оккупированной части Запорожской области.

Как пишет Forbes, украинский беспилотник обнаружил курсантов и передал координаты украинской батарее высокомобильной артиллерийской ракетной системы.

Удар в среду, 16 октября, по российским войскам в Запорожье произошел всего через несколько дней после такого же удара по российским курсантам в той же области. Всего с февраля было совершено не менее семи подобных ударов. Потенциально погибли сотни оккупантов.

видео дня

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, российские войска, судя по всему, собрались на стрельбище. За ними наблюдал украинский беспилотник.

Украинская ракета, по-видимому, американского производства M30/31, начиненная 400 бомбами, нанесла прямой удар.

"Этот рейд свидетельствует как о растущих возможностях Украины по нанесению дальних ударов, так и о халатности российского командования, пытавшегося провести учения в радиусе меньше ста километров от цели ракет М30/31 с GPS-наведением", - пишут журналисты.

Сообщается, что беспилотник, который предоставил разведданные, принадлежал группе беспилотников Black Forest, которая эксплуатирует беспилотные летательные аппараты Shark украинского производства.

Дрон Shark - что о нем известно Shark - это разведывательный беспилотный комплекс, созданный компанией Ukrspecsystems для наблюдения и корректировки огня. Беспилотный летательный аппарат оборудован высоконадежным модулем связи, что позволяет ему углубиться в тыл противника до 80 км. Оптико-электронный комплекс наблюдения с разрешением Full HD, с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным 3х цифровым зумом позволяет вести наблюдение на расстоянии до 5 км от беспилотника до объекта. БпЛА способны в течение длительного времени корректировать крупнокалиберную артиллерию и устойчивы к средствам РЭБ. С одной станции можно управлять сразу несколькими БпЛА, которые способны работать в сложных погодных условиях.

"До появления беспилотников артиллерия и реактивные системы залпового огня использовались батареями по шесть-двенадцать машин, чтобы просто обстреливать целые районы. Теперь пусковые установки и орудия стреляют по одной, потому что БПЛА позволяют точно корректировать огонь", - рассказал изданию украинский военный.

HIMARS - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, ранее на этой неделе журналисты Forbes уже писали о том, что Силы обороны Украины нанесли удар из американских установок HIMARS по российским войскам ракетами, начиненными сотнями суббоеприпасов. Атака произошла на открытом полигоне в оккупированной части Запорожской области.

Удары по России - последние новости

У Украины есть собственные дальнобойные средства для ударов вглубь России. Как заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, у ВСУ уже есть, к примеру, дроны радиуса до 2 тысяч километров. Кроме того, ВСУ могут применять и старые советские системы, а также современное отечественное оружие.

Как сообщал Глпвред, 18 сентября, БПЛА ударили по военной базе в Торопце Тверской области на территории России. Аналитики назвали удар "историческим" и предположили, что там хранились различные ракеты, которые в итоге взорвались.

21 сентября были атакованы два военных арсенала в РФ – в Краснодарском крае и Тверской области. Там прогремели мощные взрывы. Вероятно, на складах в Тверской области хранились северокорейские ракеты KN23 и боеприпасы к РСЗО "Смерч".

В ходе массированного удара дронов в ночь на 29 сентября мог быть атакован военный аэродром РФ "Миллерово" в Ростовской области. Спутники фиксировали пожар в районе аэродрома.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред