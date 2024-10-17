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У Украины есть чем бить вглубь России, и это не только дроны - экс-глава СВР

Яна Ставская
17 октября 2024, 17:30
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Разрешение бить западным оружием – это лишь дополнительная возможность.
Путин, ATACMS
Удары по России - чем достать врага? / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Главное:

  • Дроны ВСУ достают цели на 2 тысячи километров
  • Удар десятком ATACMS по РФ ситуацию не решит
  • Цель номер один - российские бомбардировщики

У Украины есть собственные дальнобойные средства для ударов вглубь России. Как заметил в чате на Главреде бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, у ВСУ уже есть, к примеру, дроны радиуса до 2 тысяч километров.

Кроме того, ВСУ могут применять и старые советские системы, а также современное отечественное оружие.

"Так что главное, что мы можем применять собственные средства: С-300 и С-400, дроны или ракеты КБ "Луч", а тем более КБ "Южное". А разрешение бить западным оружием – это дополнительный элемент, просто на нем акцентируется наше внимание и наших союзников", — объяснил генерал в отставке.

Маломуж подчеркнул, что союзники боятся новой эскалации с Россией, поэтому не дают разрешение, "а Киев почему-то думает, что это решающий момент в войне".

Генерал добавил, что поражение западными средствами военных целей на оккупированных территориях, в том числе в Крыму, тоже не требуют разрешения.

"А разрешение бить им по российской территории – это дополнительный фактор давления на РФ, не более. Ситуацию на поле боя это разрешение не изменит. Если наши собственные средства достают на 2 тысячи километров, мы можем дотянуться до мест базирования стратегических бомбардировщиков. И по этим аэродромам мы можем постоянно наносить удары", — сказал Маломуж.

Главное сейчас – ежедневно атаковать российские аэродромы, где взлетают самолеты для бомбардировки КАБами Харькова, Запорожья и других населенных пунктов, добавил он.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Удары по России - последние новости

Во время визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты на прошлой неделе все надеялись на отмену Вашингтоном ограничений на глубокие удары ВСУ по России. Однако этого не произошло.

По словам депутата Егора Чернева, решение уже было на столе у Байдена, однако Белый дом по каким-то причинам передумал. Украинские власти ожидают, что о разрешении объявят уже после президентских выборов осенью 2024 года.

Киев неоднократно подчеркивал, что снятие ограничений на удары ВСУ западным оружием по России существенно бы повлияли на ход боев на фронте. Штаты же в этом сомневаются - основания для их сомнений действительно есть, потому что из-за промедления Америки Россия уже успела перетащить самолеты подальше от зоны поражения дальнобойным американским вооружением.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Аэродромы Крым инфографика
Аэродромы РФ в Крыму – карта / Инфографика: Главред

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