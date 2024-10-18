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"РФ начала второе наступление": враг применил "тактику Угледара" для еще одного города

Юрий Берендий
18 октября 2024, 11:30
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Ситуация в районе города Селидово остается тяжелой, враг пытается охватить город с флангов и применяет "тактику Угледара", отмечает Тимочко.
'РФ начала второе наступление': враг применил 'тактику Угледара' для еще одного города
Враг применил "тактику Угледара" для еще одного города / Колаж Главрел, фото: Минобороны РФ, 4 отдельная танковая бригада

Российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея целью обойти или охватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

По его словам, до этого о Вишневом не упоминалось, но после захвата населенного пункта Цукурино, что к югу от Селидово, оккупанты расширили свои фланги и начали наступательные действия в сторону Измайловки, готовясь к наступлению на Кураховское водохранилище.

"И второе наступление, которое они начали разворачивать, это уже в сторону Вишневого. По сути, в сторону севера враг движется. Поскольку они надеются охватить с флангов Селидово, поскольку "в лоб" не удалось им занять", - указывает военный.

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Тимочко отметил, что пока бои вокруг города для российских сил являются сложными, но они пытаются обойти Селидово, чтобы выйти к Покровску.

"И поэтому Вишневое уже начало появляться на самом деле в отчетах. Хотя это небольшой населенный пункт, это село, в котором до полномасштабного вторжения проживало около 300 человек", - пояснил Тимочко.

Иван Тимочко отмечает, что Вишневое является одним из направлений российских атак, но пока враг еще далеко от населенного пункта. Однако ситуация выглядит достаточно угрожающей с точки зрения обороны города Селидово.

"Основная цель для них - это Селидово, за которое бои уже идут очень давно. Не заняв Селидово, выйти на Покровск им будет чрезвычайно трудно, не говоря уже о том, что разрывается сама наступательная линия, которая была раньше - Угледар-Курахово-Селидово-Покровск. К сожалению, в Угледар они сумели зайти...Все равно они проводят наступательные операции по отдельным направлениям, с целью соединить их в единое целое", - подчеркнул эксперт.

Он также объясняет, что российские войска пытаются применить подобную тактику к той, которую использовали во время атаки на Угледар в течение последнего месяца.

По его словам, тактика врага предусматривает начальные атаки пехоты, за которыми следуют бронегруппы с одним-двумя танками и БМП, пытаясь прорвать или расширить линии фронта.

"Потом опять пехота, потом опять поддержка бронетехники. Ну, и непрерывные удары авиацией, это то, что никак не дает возможность нам начать свое наступление на этом направлении", - указывает Тимочко.

Военный отмечает, что россияне используют значительное количество авиабомб, таких как КАБ и ФАБ, а системы ПВО не всегда могут эффективно их нейтрализовать.

Тимочко также подчеркивает, что оккупанты сейчас определили Покровское направление как приоритетное для продвижения в Донецкой области.

Селидово/Селидове
Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Бои за Селидово - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины могут быть вынуждены оставить город Селидово на Покровском направлении из-за риска окружения, отметил аналитик BILD Юлиан Рёпке.

В ответ на это штаб-сержант 25-й бригады Сергей Окишев сообщил, что не может комментировать конкретно ситуацию в Селидово, но подчеркнул, что на позициях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ситуация стабильная без существенных изменений.

В то же время подполковник 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов подтвердил, что враг активизировал штурмы в районе Селидово, используя бронетехнику для дальнейшего продвижения.

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