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"Боятся говорить открыто": Зеленский ответил на предложения об обмене территорий на мир

Анна Ярославская
18 октября 2024, 11:13
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Президент заявил, что он открыт для мирных предложений от других стран, если они "реальны".
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский высказался о предложении обменять территории на мир / Коллаж: Главред, фото: ОП, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир в Украине возможен только исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями.

Как пишет The Financial Times, по словам Зеленского, он открыт для мирных предложений от других стран, если они "реальны" и не направлены на подрыв поддержки его собственных.

"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая, мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не разделяйте нас", - сказал он.

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Зеленский также отреагировал на предложение обмена территорий на мир. Он подчеркнул, что партнеры никогда об этом не просили открыто. По его словам, они боятся.

"Люди никогда нам этого не говорили. Люди боятся сказать мне", – сказал он, призывая этих должностных лиц открыто говорить.

По словам президента, тем, кто считает это рациональным, стоит "выложить это на стол, открыто".

"Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", – отметил Зеленский.

Мирные переговоры с Россией и план победы - последние новости:

В сентябре президент Владимир Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией. По его словам, Украина готова говорить с представителями Москвы, однако только на основании пунктов своего плана победы.

16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время.

Детальнее читайте в материале: Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Пункты плана победы / Инфографика: Главред

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в определенный момент Киев сможет пойти на переговоры с агрессором Москвой на условиях силы. По его словам, стратегия Альянса состоит в военной помощи Украине.

В сентябре лидер парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, главой которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.

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