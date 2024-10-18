Вовлечение войск КНДР в войну: Южная Корея созывает экстренное совещание - детали

Существуют разные мнения относительно количества военных, которые могут быть привлечены.

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Южная Корея обсудила вступление КНДР в войну / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Южная Корея и Украина выступили с предупреждением, что Северная Корея готовится отправить значительное количество военных, чтобы помочь России в войне против Украины. Это свидетельствует об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, поэтому сегодня, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить последние события. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

По данным издания, во время совещания обсуждалась информация о недавних перемещениях северокорейских военных в Россию и их поддержке войны, но не было уточнено, сколько военнослужащих было отправлено и каковы их функции.

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Президент Владимир Зеленский сообщил журналистам в Брюсселе в четверг, что Северная Корея планирует отправить 10 тысяч военных, несмотря на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил отсутствие доказательств участия северокорейских военных в боевых действиях.

В заявлении его офиса это названо "серьезной угрозой безопасности" как для Южной Кореи, так и для всего мира.

Существуют разные мнения относительно количества военных, которые могут быть привлечены.

По данным европейских чиновников, знакомых с ситуацией, на данный момент количество северокорейских военных составляет несколько тысяч. Большинство из них пока находятся вне зоны боевых действий.

Западные чиновники осторожно оценивают масштабы участия Северной Кореи в конфликте, а главным вопросом остается, выполняют ли они больше инженерные задачи, чем непосредственно участвуют в боях.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Рютте отметил в пятницу, что союзники поддерживают контакт с Южной Кореей и другими партнерами для сбора доказательств, но пока не могут подтвердить участие северокорейских военных в российских операциях в Украине.

"Даже если Северная Корея физически не присутствует на поле боя, она все равно помогает поддерживать агрессивную войну России в Украине", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны НАТО.

Издание также отмечает, что уже не один украинский чиновник в течение нескольких недель заявлял, что северокорейские солдаты воюют в Украине, однако не предоставляли доказательств.

Участие КНДР в войне с Украиной - что известно

Кстати, украинский политический и экономический блогер Александр Коваленко объяснил, как военные КНДР появились на поле боя в Украине.

А вот в разведке Эстонии успокоили относительно солдат из КНДР. Как убежден глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, такой ход может сыграть существенную роль только в будущих боях, в случае продолжения этого в течение длительного времени.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко объяснил, что придумал враг с войсками КНДР. По его мнению, Россия будет скрывать наличие такой армии.

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