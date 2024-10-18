Вовлечение войск КНДР в войну: Южная Корея созывает экстренное совещание - детали

Южная Корея и Украина выступили с предупреждением, что Северная Корея готовится отправить значительное количество военных, чтобы помочь России в войне против Украины. Это свидетельствует об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, поэтому сегодня, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить последние события. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Издание Bloomberg
Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
По данным издания, во время совещания обсуждалась информация о недавних перемещениях северокорейских военных в Россию и их поддержке войны, но не было уточнено, сколько военнослужащих было отправлено и каковы их функции.
Президент Владимир Зеленский сообщил журналистам в Брюсселе в четверг, что Северная Корея планирует отправить 10 тысяч военных, несмотря на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил отсутствие доказательств участия северокорейских военных в боевых действиях.
В заявлении его офиса это названо "серьезной угрозой безопасности" как для Южной Кореи, так и для всего мира.
Существуют разные мнения относительно количества военных, которые могут быть привлечены.
По данным европейских чиновников, знакомых с ситуацией, на данный момент количество северокорейских военных составляет несколько тысяч. Большинство из них пока находятся вне зоны боевых действий.
Западные чиновники осторожно оценивают масштабы участия Северной Кореи в конфликте, а главным вопросом остается, выполняют ли они больше инженерные задачи, чем непосредственно участвуют в боях.
Рютте отметил в пятницу, что союзники поддерживают контакт с Южной Кореей и другими партнерами для сбора доказательств, но пока не могут подтвердить участие северокорейских военных в российских операциях в Украине.
"Даже если Северная Корея физически не присутствует на поле боя, она все равно помогает поддерживать агрессивную войну России в Украине", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны НАТО.
Издание также отмечает, что уже не один украинский чиновник в течение нескольких недель заявлял, что северокорейские солдаты воюют в Украине, однако не предоставляли доказательств.
Участие КНДР в войне с Украиной - что известно
Кстати, украинский политический и экономический блогер Александр Коваленко объяснил, как военные КНДР появились на поле боя в Украине.
А вот в разведке Эстонии успокоили относительно солдат из КНДР. Как убежден глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, такой ход может сыграть существенную роль только в будущих боях, в случае продолжения этого в течение длительного времени.
В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко объяснил, что придумал враг с войсками КНДР. По его мнению, Россия будет скрывать наличие такой армии.
Другие новости о КНДР в Украине:
- Зеленский в Брюсселе. План мира, данные о КНДР, ядерное оружие и саммит с РФ в ноябре
- Войска КНДР фиксировались в РФ еще в 2023 году: Коваленко сделал важное замечание
- 11 тысяч солдат: когда войска КНДР начнут воевать против Украины и где - Буданов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред