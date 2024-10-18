Военных КНДР готовят к отправке на войну с Украиной: появились фото со спутника

В Национальной разведывательной службе Южной Кореи показали размещение подразделений армии Северной Кореи, переброшенных в страну-агрессор РФ.
При этом опубликованы спутниковые снимки военных объектов в Приморье, где по данным южнокорейской разведки, готовят военных КНДР к отправке на войну с Украиной.
В частности, на снимках запечатлён полигон в Уссурийске, где зафиксированы около 400 северокорейских солдат на плацу.
Кроме того, в Хабаровске, как утверждается, проходят подготовку около 240 военных из КНДР.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
Оба снимка были сделаны 16 октября, добавили в разведке Южной Кореи.
Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:
Ранее в Южной Корее назвали число перебрасываемых на войну с Украиной войск КНДР. На первом этапе было переброшено около 1,5 тысяч северокорейских солдат, говорят в Сеуле.
Напомним, эксперт Тарас Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР. Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.
Как сообщалось ранее, Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.
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