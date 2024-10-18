Военных КНДР готовят к отправке на войну с Украиной: появились фото со спутника

Снимки с военными из КНДР были сделаны 16 октября, рассказали в разведке Южной Кореи.

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Опубликованы спутниковые снимки войск КНДР в РФ / Коллаж: Главред, фото: nis.go.kr

В Национальной разведывательной службе Южной Кореи показали размещение подразделений армии Северной Кореи, переброшенных в страну-агрессор РФ.

При этом опубликованы спутниковые снимки военных объектов в Приморье, где по данным южнокорейской разведки, готовят военных КНДР к отправке на войну с Украиной.

В частности, на снимках запечатлён полигон в Уссурийске, где зафиксированы около 400 северокорейских солдат на плацу.

/ nis.go.kr

Кроме того, в Хабаровске, как утверждается, проходят подготовку около 240 военных из КНДР.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

/ nis.go.kr

Оба снимка были сделаны 16 октября, добавили в разведке Южной Кореи.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

Ранее в Южной Корее назвали число перебрасываемых на войну с Украиной войск КНДР. На первом этапе было переброшено около 1,5 тысяч северокорейских солдат, говорят в Сеуле.

Напомним, эксперт Тарас Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР. Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.

Как сообщалось ранее, Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

/ Инфографика: Главред

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