Для чего КНДР передает РФ свою армию: во Франции выдали тревожное заявление о войне

Российское военное командование имеет шанс продолжить тактику "мясных штурмов".

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Для чего КНДР передает РФ свою армию / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак заявил, что Северная Корея посылает своих солдат на войну в Украину, чтобы получить боевой опыт. Стране-агрессору Россия таким образом хочет с помощью КНДР высвободить часть своей боевой силы для операции вдоль линии фронта.

"Ситуацию с возможным появлением северокорейских военных на фронте нужно рассматривать в плоскости - чего хочет Россия и чего хочет Северная Корея. Главный замысел России - с помощью поддержки КНДР высвободить часть своей боевой силы для операции вдоль линии фронта и помочь в расширении военной инфраструктуры. Чего хочет Северная Корея? Хочет "обкатать" своих солдат в реальной войне для дальнейшего использования против Южной Кореи", - высказался политтехнолог в эфире FREEДOM.

Также Пхеньян хочет российских продуктов питания, топлива и технологий - "от спутников до межконтинентальных баллистических ракет". По словам Постернака, "для этого нужно оказать услугу Кремлю". Кроме того, Северная Корея заинтересована в усилении военного альянса с РФ в противовес Китаю.

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От сотрудничества с Пхеньяном выгоды также получает Москва. В частности, российское военное командование имеет шанс продолжить тактику "мясных штурмов" и "мясного давления" на поле боя с помощью количества своей армии. Кроме того, РФ может прикрыть некоторые участки фронта малой интенсивности северокорейскими подразделениями.

"Россия хотела бы заставить США сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе в поставках в Южную Корею оружия вместо Украины. Ключевое - Россия показывает, что легализует, материализует в действии "ось зла": Тегеран, Москва, Пхеньян. Тем самым показывает, что Россия масштабирует конфликт, который ведет к Третьей мировой войне", - отметил Олег Постернак.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Реакция МИД Франции относительно отправки войск КНДР

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что участие северокорейских военных в войне России против Украины приведет к новой эскалации конфликта. Более того - такие действия Москвы и Пхеньяна могу расширить его на территорию Азии.

"Если это правда - а мы прислушиваемся к нашим украинским партнерам - то такое решение будет иметь серьезные последствия. Оно приведет к новой эскалации. Это создает риск того, что война распространится на Азию", - подчеркнул Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины.

По его словам, привлечение солдат Северной Кореи также свидетельствует о трудностях России в войне против Украины.

Отправка войск КНДР в Украину - что известно

Напомним, что в Южной Корее назвали количество войск КНДР, которые перебрасывают на войну с Украиной. Источник в разведке Сеула сообщил, что Северная Корея, как ожидается, направит всего 12 тысяч военнослужащих, включая представителей самых элитных воинских частей страны.

Стало известно, что солдат КНДР уже экипируют в форму РФ. Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом. Сибига отметил, что РФ "серьезно усиливает свою агрессию, вовлекая КНДР в войну". Глава МИД добавил, что Украина требует "немедленной и жесткой реакции" от мира.

в Конгрессе США заявили о "красной линии для НАТО" из-за участия войск КНДР в войне. Майк Тернер заявил, что администрация Байдена не проинформировала чиновников о каких-либо оценках разведывательных служб США или Пентагона по перемещению войск КНДР.

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