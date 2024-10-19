Участие войск КНДР в войне: в Конгрессе США заявили о 'красной линии для НАТО'

Отмечается, что США должны показать немедленную реакцию на действия Северной Кореи.

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Участие войск КНДР в войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Использование северокорейских войск в составе ВС РФ в Украине необходимо определить как "красную линию". Об этом написал председатель комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер на своей странице в социальной сети X.

В частности, он призвал президента США Джо Байдена провести брифинг Постоянного спецкомитета по разведке Палаты представителей, чтобы обсудить предполагаемое участие военных КНДР на стороне России в полномасштабной войне.

"Сегодня я направил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация дала ответы и чтобы использование северокорейских войск против Украины стало красной линией для Соединенных Штатов и НАТО", - говорится в сообщении.

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Тернер также подчеркнул, что администрация Байдена не проинформировала чиновников о каких-либо оценках разведывательных служб США или Пентагона относительно перемещения войск КНДР, хотя, по его словам, южнокорейские и украинские спецслужбы уже сейчас подробно описывают эти процессы, включая перемещение северокорейских военных на российских кораблях.

"США должны показать немедленную реакцию на действия Северной Кореи, как и союзники по НАТО, чтобы избежать расширения войны", - уточнил он в письме к Байдену.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Южная Корея и Украина выступили с предупреждением, что Северная Корея готовится отправить значительное количество военных, чтобы помочь России в войне против Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит для участия в боевых действиях против Украины около 11 тысяч военных из Северной Кореи. Подготовка пехотинцев из КНДР проходит в восточных регионах РФ.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко считает, что оккупанты будут пытаться скрыть присутствие войск КНДР на фронте.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

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