В НАТО назвали главную цель переброски войск КНДР для войны с Украиной

Война с Украиной является четкой целью, которую преследуют северные корейцы, говорит Джерри Коннолли.

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Войска КНДР могут отправить на войну с Украиной / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Руководство КНДР отправило свои войска на войну против Украины для получения боевого опыта, заявил глава Парламентской ассамблеи НАТО, американский конгрессмен Джерри Коннолли.

"Ясно, что северные корейцы хотят получить боевой опыт. У них одна из самых больших армий мира, но у них мало боевого опыта – собственно, его вообще нет", — подчеркнул он в интервью "Радио Свобода".

Американский политик напомнил, что в КНДР были боевые действия в последний раз во время Корейской войны, поэтому участие в войне с Украиной является четкой целью, которую преследуют северные корейцы. Он также отверг предположение о существовании у США рычагов влияния на Северную Корею.

"США не имеют рычагов влияния на Ким Чен Ына. Ну, бывший президент Трамп может снова встретиться с Кин Чен Ыном и сказать, как он хорош и обменяться любовными письмами. Но, конечно, это не повлияет на поведение северных корейцев. Северная Корея будет делать то, что ей вздумается", — сказал глава ПА НАТО.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

При этом он напомнил, что ранее Россия была доминирующим партнером Северной Кореи во время Корейской войны, однако сейчас это Северная Корея поставляет оружие России, а также войска и то же самое касается и КНР.

"Именно Россия вооружала китайских революционеров, в итоге захвативших власть в Китае. Но сейчас именно Китай доминирует в отношениях с Россией, надеющейся на китайскую помощь. Это тоже признак, как уменьшилось влияние и возросла уязвимость Владимира Путина. Тот факт, что он должен обращаться в эти страны для продолжения своей ужасной войны в Украине – это уже о многом говорит", — добавил Коннолли.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

Переброска войск КНДР на войну с Украиной

Ранее в Южной Корее назвали число перебрасываемых на войну с Украиной войск КНДР. На первом этапе было переброшено около 1,5 тысяч северокорейских солдат, говорят в Сеуле.

Напомним, эксперт Тарас Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР. Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.

Как сообщалось ранее, Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

/ Инфографика: Главред

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