Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов" - BILD

Главное:
- 5 октября Ким Чен Ын посетил гвардейцев в Западном округе КНА
- Подразделение готовили специально для войны с НАТО
- КНДР переправила до 1500 солдат в сентябре
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Украину элитное спецподразделение, которое считается одним из самых жестоких в мире. Эти гвардейцы охраняли отца диктатора, пишет BILD.
Обозреватель BILD Петер Тиде называет их "боевыми рабами", так как их растили в информационном вакууме без какого-либо внешнего влияния (ни интернета, ни западного телевидения, ни мобильных телефонов). Будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов "любимого лидера".
5 октября Ким Чен Ын посещал своих "бойцов" в Западном округе Корейской народной армии.
Журналисты, ссылаясь на разведданные Южной Кореи о численности переброшенных в РФ войск на войну против Украины, предположили, что среди них могло быть и это подразделение.
Войска КНДР в Украине - данные разведки
Согласно данным южнокорейской разведки, с 8 по сентября в Россию переправили 1500 северокорейских солдат. Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхын во Владивосток.
Помимо этого, стало расти число перелётов российских военно-транспортных самолётов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. По всей видимости, они также перевозили бойцов.
Не менее 400 из них тренируются в казармах под Хабаровском. По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта, а также замаскировали под бурятов и якутов.
14 октября Зеленский подтвердил фактически прямое участие КНДР в войне против Украины. По его данным, Пхеньян готовит на подмогу оккупантов до 10 тысяч бойцов — все они проходят учение на Дальнем Востоке.
Запад пока никак не отреагировал на отправку войск КНДР в Украину. США ответили, что они "обеспокоены" слухами, но пока не располагают данными о присутствие северокорейских военных в Украине.
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
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