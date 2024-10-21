Южная Корея может вступить в войну в Украине: СМИ узнали о планах Сеула

Южная Корея рассматривает сценарий реакции на решение КНДР по отправке своих войск для участия в российско-украинской войне.

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Южная Корея может отправить в Украину своих военных и разведчиков - Newsweek / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Республика Южная Корея изучает возможность отправки военных советников в Украину. Сеул может отправить военный и разведывательный персонал в ответ на действия КНДР по включению в российско-украинскую войну.

В материале Newsweek журналисты со ссылкой на разведку Южной Кореи рассказали о том, что правительство и военные "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки (специализирующихся на Северной Корее) и экспертов по тактике противника"

Что могут делать в Украине военные Южной Кореи

Согласно информации, южнокорейцы могли бы допрашивать северокорейских пленных или быть переводчиками. Также военные способны раскрывать для Киева военную тактику, доктрину и операции Северной Кореи.

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Южная Корея может дать Украине летальное оружие?

В Министерстве обороны страны сказали, что Сеул рассмотрит возможность поставок Украине летального оружия. Ранее Южная Корея предоставляла украинцам лишь гуманитарную помощь.

Кратко о военных возможностях Южной Кореи и КНДР / Инфографика: Главред

Военные КНДР в Украине – что об этом известно:

Северная Корея направляет в РФ для войны против Украины 12 тысяч военных, считает разведка Южной Кореи. По данным Сеула, переброска войск началась еще с 8 по 13 октября. Причем КНДР, возможно, отправляет в Россию свои "элитные войска".

КНДР готовит контингент для войны против Украины, сказал Владимир Зеленский. Пхеньян полноценно втягивается в войну, отправка контингента – серьезный шаг к ескалации.

Южная Корея призвала Россию принять "немедленные меры" для вывода войск КНДР из Украины. Сеул вызвал на разговор посла России Георгия Зиновьева, а тот в ответ заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна, дескать, никому не угрожает.

Что известно об армии Северной Кореи / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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