Южная Корея может вступить в войну в Украине: СМИ узнали о планах Сеула

Республика Южная Корея изучает возможность отправки военных советников в Украину. Сеул может отправить военный и разведывательный персонал в ответ на действия КНДР по включению в российско-украинскую войну.
В материале Newsweek журналисты со ссылкой на разведку Южной Кореи рассказали о том, что правительство и военные "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки (специализирующихся на Северной Корее) и экспертов по тактике противника"
Что могут делать в Украине военные Южной Кореи
Согласно информации, южнокорейцы могли бы допрашивать северокорейских пленных или быть переводчиками. Также военные способны раскрывать для Киева военную тактику, доктрину и операции Северной Кореи.
Южная Корея может дать Украине летальное оружие?
В Министерстве обороны страны сказали, что Сеул рассмотрит возможность поставок Украине летального оружия. Ранее Южная Корея предоставляла украинцам лишь гуманитарную помощь.
Военные КНДР в Украине – что об этом известно:
Северная Корея направляет в РФ для войны против Украины 12 тысяч военных, считает разведка Южной Кореи. По данным Сеула, переброска войск началась еще с 8 по 13 октября. Причем КНДР, возможно, отправляет в Россию свои "элитные войска".
КНДР готовит контингент для войны против Украины, сказал Владимир Зеленский. Пхеньян полноценно втягивается в войну, отправка контингента – серьезный шаг к ескалации.
Южная Корея призвала Россию принять "немедленные меры" для вывода войск КНДР из Украины. Сеул вызвал на разговор посла России Георгия Зиновьева, а тот в ответ заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна, дескать, никому не угрожает.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
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