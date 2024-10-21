Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Южная Корея может вступить в войну в Украине: СМИ узнали о планах Сеула

Андрей Ганчук
21 октября 2024, 23:40
120
Южная Корея рассматривает сценарий реакции на решение КНДР по отправке своих войск для участия в российско-украинской войне.
Южная Корея, Украина
Южная Корея может отправить в Украину своих военных и разведчиков - Newsweek / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Республика Южная Корея изучает возможность отправки военных советников в Украину. Сеул может отправить военный и разведывательный персонал в ответ на действия КНДР по включению в российско-украинскую войну.

В материале Newsweek журналисты со ссылкой на разведку Южной Кореи рассказали о том, что правительство и военные "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки (специализирующихся на Северной Корее) и экспертов по тактике противника"

Что могут делать в Украине военные Южной Кореи

Согласно информации, южнокорейцы могли бы допрашивать северокорейских пленных или быть переводчиками. Также военные способны раскрывать для Киева военную тактику, доктрину и операции Северной Кореи.

видео дня

Южная Корея может дать Украине летальное оружие?

В Министерстве обороны страны сказали, что Сеул рассмотрит возможность поставок Украине летального оружия. Ранее Южная Корея предоставляла украинцам лишь гуманитарную помощь.

корея кндр
Кратко о военных возможностях Южной Кореи и КНДР / Инфографика: Главред

Военные КНДР в Украине – что об этом известно:

Северная Корея направляет в РФ для войны против Украины 12 тысяч военных, считает разведка Южной Кореи. По данным Сеула, переброска войск началась еще с 8 по 13 октября. Причем КНДР, возможно, отправляет в Россию свои "элитные войска".

КНДР готовит контингент для войны против Украины, сказал Владимир Зеленский. Пхеньян полноценно втягивается в войну, отправка контингента – серьезный шаг к ескалации.

Южная Корея призвала Россию принять "немедленные меры" для вывода войск КНДР из Украины. Сеул вызвал на разговор посла России Георгия Зиновьева, а тот в ответ заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна, дескать, никому не угрожает.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии Северной Кореи / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Южная Корея военная помощь война России и Украины войска КНДР в Украине
Реклама

Главное за день

Ещё
У военнообязанных 7 дней на явку по повестке на почту: в ТЦК сделали заявление

У военнообязанных 7 дней на явку по повестке на почту: в ТЦК сделали заявление

00:31Украина
В МИД провели закрытую встречу с Эрдоганом: какие вопросы обсуждались

В МИД провели закрытую встречу с Эрдоганом: какие вопросы обсуждались

00:09Украина
Южная Корея может вступить в войну в Украине: СМИ узнали о планах Сеула

Южная Корея может вступить в войну в Украине: СМИ узнали о планах Сеула

23:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет

Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Какой будет зима 2024-2025: синоптики удивили прогнозом

Какой будет зима 2024-2025: синоптики удивили прогнозом

Последние новости

00:57

Польша недовольна: страна не получила тайные дополнения Плана победы

00:31

У военнообязанных 7 дней на явку по повестке на почту: в ТЦК сделали заявление

00:18

Дали 8,5 лет колонии: в России осудили украинского продюсера Роднянского

00:09

В МИД провели закрытую встречу с Эрдоганом: какие вопросы обсуждались

21 октября, понедельник
23:59

Седокова официально бросила своего очередного мужа

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
23:46

"Почти мертв": тяжелобольной Оззи Озборн ошарашил признанием

23:40

Южная Корея может вступить в войну в Украине: СМИ узнали о планах Сеула

23:22

Как отмыть кран от известкового налета: нужен всего один простой предмет

23:20

"С планом Б могут быть проблемы": майор ВСУ раскрыл тяжелую ситуацию на Курщине

Реклама
22:55

Путин получит нового врага: Южная Корея может пересмотреть помощь Украине - BILD

22:40

Генсек НАТО провел разговор с президентом Южной Кореи: заявили об эскалации

22:29

Уже в ближайшее время: РФ может готовить новое наступление на фронте - майор ВСУ

22:28

Арестовать или "обнулить" Шойгу и Герасимова: детали похода ЧВК Вагнер на Москву

21:58

"Она сказала "Да": Melovin неожиданно намекнул на помолвку

21:46

В ВСУ сделали интригующее заявление по уничтожению Крымского моста

21:39

После травмы: звезда "Лиги смеха" сделал символический удар по мячу перед матчемВидео

21:31

На барбера и ноготочки: сколько ежемесячно тратит Слава Демин

21:23

США готовят еще один пакет помощи: Остин на фоне угроз РФ сделал заявление

21:00

В Судане по ошибке сбили грузовой самолет с россиянами в составе экипажа: что известно

20:51

Новый пакет помощи Украине: в Пентагоне рассказали, что в него входит

Реклама
20:25

Многие садоводы допускают ошибки: что посадить в ноябре

20:20

Россия готовит новый массированный удар по Украине: Мусиенко заявил о накоплении ракет у РФ

20:13

После атаки ВСУ: один из крупнейших заводов РФ приостановил работу

19:46

Под Курахово РФ начала оттягивать подбитую технику: боец ВСУ говорит, что такое - впервые

19:38

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

19:30

Путин отдал металлургический комбинат в Мариуполе на разграбление людям Кадырова

19:05

Брат известного украинского актера погиб на фронте

18:58

Накрутка, как на Dyson: легкий способ сделать голливудские локоны в домашних условиях

18:55

Оккупанты рассекли группировку ВСУ на два плацдарма: какая ситуация на Купянском направлении

18:49

Без мамы: дочь покойной Заворотнюк показала день рождения младшей сестры

18:44

Удар по заводу Свердлова в Дзержинске: СМИ узнали о последствиях

18:43

Прижимая ногами к земле: оккупанты расстреляли двух бойцов ВСУ - ОГП

18:27

"Война – это плохо": Лайма Вайкуле пристыдила россиян

18:00

Куда правильно ставить домкрат: простая инструкция для водителей

17:59

Дом блогера-миллионщицы и "супермамы" побили обломки "шахеда"

17:54

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

17:46

У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

17:45

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

17:31

Будет стирать, как новая: что нужно сделать, если стиральная машина плохо работаетВидео

17:30

Ленивые вареники с картошкой: легкий и быстрый рецепт удивит всехВидео

Реклама
17:18

"Придется забыть о НАТО и ЕС": идея создания ядерки обернется против Украины - Фесенко

17:16

РФ применила хитрую тактику: вражеские ДРГ заходят в тыл ВСУ в Торецке

17:11

Зачем в СССР вешали ковры на стену: темная сторона советской "роскоши"

17:03

Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов" - BILD

16:51

Южная Корея пригрозила РФ: российского посла вызвали из-за войск КНДР в Украине

16:34

Как получить больше тепла от батареи: простые способы забыть о холоде на всю зиму

16:30

Не понимают даже в аптеке: почему врачи пишут неразборчиво

16:26

План россиян провалился: Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

16:14

Удары СБУ по российским складам лишают врага ресурсов для ведения войны, - эксперт

16:11

В Молдове прошел референдум по ЕС и выборы президента: результаты подсчета голосов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять