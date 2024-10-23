'Не только к северу от Суджи': эксперт Снегирев раскрыл наступление ВСУ на Курщине

За последние сутки отмечена резкая активизация средств поражения Сил обороны Украины.

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ВСУ имеют успех в Курской области / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

На Курщине военные Украины проводят наступательные действия маневрового характера. Деталями сегодня, 23 октября, в эфире телеканала FREEДОМ поделился военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике. видео дня

"Не только к северу от Суджи, следует отметить, что, по данным самой российской стороны, украинские Вооруженные силы успешно контратакуют в районе населенных пунктов Зеленый путь и Обуховка. Причем, по данным российской стороны, за последние сутки отмечена резкая активизация и средств поражения Сил обороны Украины. Речь идет о ствольно-реактивной артиллерии, что свидетельствует о том, что, соответственно, лимит боеприпасов, скажем так, увеличен", - сказал он.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Аналитик обратил внимание, что российские паблики пишут о переброске Украиной на Курское направление подразделений спецназа, которые прощупывают слабые места обороны Российской Федерации.

"То есть, речь идет не об активном характере обороны наших защитников, а именно о наступлении на позиции вооруженных сил Российской Федерации в Курской области. То есть речь идет о маневровом характере наступательных действий. Причем Силы обороны Украины в Курской области используют тактику и организацию эффективных засад на локациях российских вооруженных сил. Есть данные объективного контроля, которые подтверждают уничтожение двух тыловых колонн обеспечения вооруженных сил Российской Федерации: уничтожена бронетехника и личный состав", - сказал Снегирев.

Ситуация на Курщине - что известно

Как заявил заявил начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября. Они должны пополнить силы РФ, чтобы противодействовать Силам обороны Украины.

Это также связано и с тем, что агрессоры из РФ не уложились в поставленные ранее Кремлем сроки. Таким образом Путин поставил новый дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины.

А тот факт, что ВСУ имеют успех в Курской области, наши смелые воины продвинулись на западной стороне украинского выступления, подтвердил и отчет Института изучения войны (ISW).

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