'Нас обманули': имеет ли Украина право создать ядерное оружие - генерал-майор СБУ

Украина имеет право на восстановление ядерного статуса, однако, пока у нее нет достаточно ресурсов для создания собственной ядерной бомбы, отметил эксперт.

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Имеет ли Украина право создать ядерное оружие / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем сказал Ягун:

Будапештский меморандум не защитил Украину от нападения

Украина имеет право восстановить ядерное оружие

У Украины нет достаточно средств для создания ядерного оружия

Украина имеет право на создание собственного ядерного потенциала, ведь страны-подписанты Будапештского меморандума, который предусматривал отказ Украины от ядерного вооружения, не смогли гарантировать ей безопасность. Об этом в интервью Главреду заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун

"Согласно Будапештскому меморандуму, действительно, наши партнеры должны были гарантировать нам безопасность, когда Россия пошла на Украину войной, но произошло иначе. Получается, они нас просто обманули", - отметил он.

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Эксперт отметил, что Украина поставила вопрос категорически: или ее принимают в НАТО, создавая защитный "зонтик" над страной, или она начинает работу над собственным ядерным оружием.

Он отмечает, что это позиция, которую Украина имеет право занимать для своего выживания.

"Другое дело - способны ли мы не только создать ядерное оружие, но и потом обслуживать его. Однако опыт Израиля показал, что все это риторические вопросы. Ведь когда встал вопрос о выживании Израиля как государства, там четко поняли, что за них никто воевать не будет. Наверное, у Израиля уже есть ядерное оружие - вспомните знаменитую фразу: у нас ядерного оружия нет, но если надо, мы им шандарахнем", - напоминает Ягун.

Ягун делает вывод, что нынешняя ситуация Украины напоминает ту, в которой в свое время оказался Израиль. Тогда многие страны, вместо того чтобы помогать, лишь усложняли положение: было введено эмбарго на поставки оружия, а в 1972 году израильские корабли даже попали под обстрел со стороны НАТО.

По его словам, это создало очень напряженную ситуацию, фактически приведя к конфликту между Израилем и НАТО.

Эксперт считает, что именно тогда были приняты важные решения. Также один из ученых-ядерщиков, работавший в США, был арестован за шпионаж в пользу Израиля, так что мир уже проходил подобные события, указывает он.

"Конечно, речь не идет о том, что Украина уже завтра начнет создавать собственное ядерное оружие (мы просто не имеем нужных для этого средств), но стопроцентно мы имеем для этого и соответствующие наработки, и возможности, кстати, значительно больше, чем были у Израиля", - резюмировал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Возвращение Украиной ядерного статуса - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по информации Bild, несколько месяцев назад украинский чиновник заявил журналистам, что Украина не допустит повторной попытки вторжения российских войск на Киев и может рассмотреть восстановление ядерного арсенала, от которого страна отказалась в рамках Будапештского меморандума.

Однако советник президента Зеленского Дмитрий Литвин назвал эти сообщения "чушью", подчеркнув, что Украина не намерена разрабатывать ядерное оружие и остается верной обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в распространении фейковой информации по этому вопросу.

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