Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild

Западу нужно гораздо больше думать о красных линиях Украины, чем о красных линиях агрессора России.

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Украина за несколько недель восстановит свое ядерное оружие, если РФ вздумает снова пойти на Киев - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украина не смирится с тем, если оккупанты России во второй раз пойдут на Киев. В таком случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого государство отказалось в 1990-е годы. Причем все будет сделано в достаточно короткие сроки.

Как сообщает Bild, несколько месяцев назад "высокопоставленный украинский чиновник" сказал журналистам, что Украина не будет мириться с возможным сценарием второго "похода" российских оккупантов на Киев. В ответ будет восстановлен ядерный арсенал, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума.

При этом в заметке указано, что слова Зеленского о ядерном оружии стали "шоком" и "ударом" для Запада.

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"Понадобится всего несколько недель"

"Источник" сказал, что первую бомбу можно сделать за достаточно короткий промежуток времени.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - предупредил собеседник.

Также он подчеркнул, что Западу нужно "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях".

Ядерное оружие Украины – что об этом известно:

На момент распада СССР и обретения Украиной независимости на территории страны было более 1700 единиц ядерного оружия. Это третий арсенал в мире и второй после РФ. 5 декабря 1994 года Украина в результате Будапештского меморандума отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. Все ядерное оружие было вывезено в Россию, пишет Википедия.

Президент Владимир Зеленский подверг критике страны Запада из-за Будапештского меморандума. В ходе пресс-конференции в Брюсселе 17 октября он напомнил, что Украина отдала ядерное оружие, а взамен гарантий безопасности получила войну с Россией.

"Я приводил пример Будапештского меморандума. Там были ядерные государства, крупнейшие государства в мире, у которых есть влияние и ядерное оружие. Среди них, безусловно, были США, Китай, Россия, Франция – безусловные большие игроки с ядерным потенциалом. Почему условием было для Украины – отдать ядерное оружие? Очень большой объем, который был у Украины в то время. Отдать ядерное оружие за этот документ, а значит партнеры гарантировали территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах на 1991 год. Вот, что было в документе", - сказал Зеленский.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кроме того, президент рассказал о разговоре с Дональдом Трампом, в рамках которого он сказал 45-му хозяину Белого дома, что Украине нужны реальные гарантии безопасности: либо ядерное оружие, либо НАТО. И Трамп, по словам Зеленского, с этим согласился.

"В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: у нас получается так. Какой же выход? Или Украина будет обладать ядерным оружием, и тогда это для нас защита, или у нас должен быть какой-то Альянс. Кроме НАТО мы сегодня не знаем действенных Альянсов", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кратко о ядерном оружии / Инфографика Главреда

Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года. Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины. США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер. После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

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