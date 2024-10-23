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Ядерное оружие или НАТО для Украины: генерал СБУ назвал главную проблему Запада

Андрей Ганчук
23 октября 2024, 16:14
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Западный мир ждет, пока в России произойдут какие-то события, отметил Виктор Ягун.
Украина, НАТО
Запад не готов пригласить Украину в НАТО, иначе ее нужно будет защищать - Ягун / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Ключевые тезисы эксперта:

  • Запад не готов пригласить Украину в НАТО
  • Западный мир ждет, пока в России что-то случится
  • Даже приглашение в НАТО - это уже зонтик Альянса

Западный мир не готов даже сделать предложение Украине о вступлении в НАТО, поскольку такой шаг обяжет Альянс защищать страну. Там ждут, что в стране-агрессоре России что-то произойдет само по себе, и не понимают, когда речь заходит о самоопределении народов, которые сейчас живут в РФ. Об этом заявил бывший заместитель руководителя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Запад не настроен на приглашение Украины в Альянс.

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"Запад не хочет приглашать Украину в НАТО. Даже приглашать! Причина проста: приглашение обяжет Альянс защищать Украину. Другими словами, приглашенная страна фактически оказывается под зонтиком НАТО", - отметил Ягун.

По его словам, западный мир ждет каких-то событий в России и не понимает, о чем говорится, когда заходит речь о самоопределении народов, живущих сейчас в РФ.

"На Западе просто ждут, когда в России что-то произойдет. Там надеются, что Россия снова будет такой, какой она была до 2000-х годов, до Путина или с молодым Путиным. Кстати, когда мы начинаем продвигать идею поддержки малых народов Российской Федерации, которые имеют право на самоопределение, на Западе вообще не понимают, о каком самоопределении идет речь, кто они такие эти народы", - подчеркнул Виктор Ягун.

Украина в НАТО – главные новости по теме:

План победы Украины в войне с РФ был представлен президентом Владимиром Зеленским 16 октября в ходе его выступления в Раде.

Первый пункт – приглашение Киева в НАТО. Такой ход должен стать фундаментальным шагом к миру, который приведет к геополитическому поражению Путина.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны и когда вступили в НАТО / Инфографика: Главред

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

США будут готовы пригласить Украину в НАТО, написали журналисты Le Monde. Согласно данным их источника, если на выборах президента Штатов победит Камала Харрис, работа над этим вопросом начнется еще при администрации Байдена.

Зеленский отверг так называемый план "НАТО в обмен на территории". Президент подчеркнул, что Украина вступит в Альянс в рамках международно признанных границ.

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