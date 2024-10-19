Лед тронулся: США готовы пригласить Украину в НАТО - Le Monde

США больше не против приглашения Украины в НАТО. Если Камала Харрис победит на президентских выборах в США, действующий президент Джо Байден может начать работу над приглашением Украины в Альянс еще во время переходного периода. Об этом пишет Le Monde.
Как отмечает издание, президент США Джо Байден обсудил в Берлине с лидерами Германии, Франции и Великобритании план победы Украины. Во время этих переговоров стало известно, что США, которые ранее вместе с Германией блокировали шаги по присоединению Украины к НАТО, теперь не против приглашения Киева в Альянс.
Несколько источников в Le Monde считают, что изменение позиции США может изменить и отношение Берлина, который до сих пор выступает против включения Украины в НАТО. Однако Франция и Великобритания выступают быстрее.
"Это амбициозный план, поднимающий сложные вопросы, по которым нет спонтанного совпадения мнений", - сказал изданию один из дипломатов.
Европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, отметил, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, Джо Байден может начать работу над приглашением Украины еще в переходный период.
Что такое издание Le Monde?
Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".
Вступление Украины в НАТО - последние новости
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте недавно заявил, что Украина станет 33-й или 34-й страной-членом Альянса. В то же время он не назвал четкие сроки, а лишь сказал, что это произойдет "однажды".
Как сообщал Главред, внутри НАТО продолжается дискуссия относительно приглашения Украины в Альянс, консенсус пока не достигнут. В то же время все 32 союзника подтвердили, что Украина на необратимом пути к членству.
Кроме этого, вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украину пригласят в НАТО в пределах границ 1991 года. По ее словам, вступление без временно оккупированных территорий не обсуждается.
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