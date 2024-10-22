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НАТО в обмен на территории: Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в Альянс

Юрий Берендий
22 октября 2024, 15:27
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Вступление Украины в НАТО состоится в международно-признанных границах Украины, считает Владимир Зеленский.
НАТО в обмен на территории: Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в Альянс
Зеленский ответил, в каких границах Украина вступит в НАТО / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

Вкратце:

  • Приглашение Украины в НАТО
  • Когда Украина вступит в НАТО
  • НАТО в обмен на территории - мнение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина получит приглашение для дальнейшего вступления в НАТО в соответствии с международно признанными границами. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами, передает "Европейская правда".

Он отметил, что какое бы решение не было принято в НАТО по вступлению Украины, ни одна из стран юридически не будет признавать временно оккупированные территории Украины территориями других государств.

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"Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны... Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась", - заявил глава государства.

Президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос об условиях вступления Украины в НАТО и продолжительности этого процесса остается в сфере дипломатии, и могут быть разные варианты. Отдельно он подчеркнул, что Украина не ведет переговоров о членстве в НАТО в обмен на свои оккупированные территории.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют этот вопрос со мной, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что большинство стран НАТО поддерживают первый пункт "плана победы", который предусматривает приглашение Украины в Альянс еще до окончания войны.

"Мы видим уверенность во Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы и итальянцы. Относительно реакции Германии, по нашему мнению, ее поддержка зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у Германии и США есть консолидация относительно такого решения, и это будет иметь влияние, например, на Венгрию и Словакию", - сказал президент, передает "Суспільне".

Зеленский также отметил, что в Германии существуют определенные сомнения относительно вступления Украины в НАТО, но их позиция уже стала более гибкой. При этом Германия, вероятно, будет ориентироваться на позицию США, которая может стать более благоприятной после президентских выборов.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны входят в НАТО / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поддерживает вступление Украины в НАТО, но подчеркнул, что приглашение Украины в Альянс в значительной степени зависит от новой администрации в США.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украину пригласят в НАТО в пределах границ 1991 года, и вариант вступления без временно оккупированных территорий не рассматривается.

По информации Le Monde, Соединённые Штаты больше не выступают против приглашения Украины в НАТО, и если Камала Харрис победит на президентских выборах, Джо Байден может начать этот процесс ещё во время переходного периода.

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