"Мы не против": во Франции назвали главное условие вступления Украины в НАТО

Один из основных вопросов в том, какие гарантии могут предложить Украине, заявил Себастьян Лекорню.

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Себастьян Лекорню поддерживает вступление Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Facebook/SebastienLecornuOfficiel, УНИАН

Париж не против вступления Украины в блок НАТО, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Вместе с тем он пояснил, что вопрос приглашение Украины в НАТО во многом зависит от того, какая будет новая администрация в США, сообщает La Tribune.

"Все зависит от того, какая администрация находится в Белом доме. Мы во Франции в принципе не против. Но мы также должны быть новаторами", — сказал французский министр обороны.

При этом он убежден в необходимости установления прочного мира, поэтому если будет достигнуто прекращение огня, то нельзя утверждать, что Россия не нападет вновь.

В то же время французский политик отметил, что отдельные пункты представленного президентом Владимиром Зеленским плана победы заслуживают того, чтобы над ними поработать и задокументировать.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Лекорню считает, что представленный план свидетельствует, что Украина готовится к возможным переговорам, и "наша задача - помочь ей сесть за стол переговоров при благоприятном соотношении сил".

"Мы должны помнить об одном вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине? Конечно, это членство в НАТО, но мы также можем сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать сильную армию, способную сдерживать Россию в долгосрочной перспективе", — резюмировал он.

Смотрите видео - Украина на пути в НАТО:

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в разговоре с журналистами подтвердил, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщалось ранее, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

/ Инфографика: Главред

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